Nyilvánosságra hozták a pedagógusok teljesítményértékelésének szempontjait

Közzétette az Oktatási Hivatal (OH) a pedagógusok teljesítményértékelésének hivatalos szempontjait – írja az Eduline.

Az OH hangsúlyozza, a szakmai ajánlások a Belügyminisztériummal és a Klebelsberg Központtal egyeztetve, a Nemzeti Pedagógus Kar véleményét is kikérve készültek el. A minél teljesebb körű információátadás érdekében a Hivatal az érintetteknek – a Pedagógiai Oktatási Központjai közreműködésével – országos felkészítő programsorozatot is szervez.”

Az általános iskolák számára nyilvánosságra hozott szakmai, módszertani ajánlás szerint a pedagógusokat olyan szempontok alapján kell majd értékelni, mint a(z)

kompetenciaeredmények alakulása,

intézményen kívüli programokban való részvétel (projektek, táborok, tanulmányi utak, múzeumés színházlátogatás stb.)

pedagógus szabály-és normakövető magatartása,

etikus magatartás,

kapcsolattartás és kommunikáció a szülőkkel, gondviselőkkel,

felzárkóztatásra szoruló tanulók fejlesztése.

A hivatal oldalán megjelent dokumentumból kiderül, hogyan értékelik a középiskolában dolgozó pedagógusokat, a kollégiumi tanárokat, az óvodák és szakiskolák pedagógusait és a készségfejlesztő iskolai munkavállalókat.