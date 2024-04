Szembemegy a dunaújvárosi KDNP a Fidesszel – nem támogatják a korábbi MSZP-elnök polgármester jelöltségét

A KDNP dunaújvárosi alapszervezete nem támogatja a korábbi MSZP-elnök polgármester jelölését – írja a dunaujvaros.com Kis Péter, a KDNP dunaújvárosi elnökének levele alapján. Ahogy arról a 24.hu-n is beszámoltunk, a korábbi szocialista politikus Magyar Andrást küldi harcba a Fidesz az iparvárosban.

Kis szerint Magyar mindig is a baloldali eszme mentén politizált és továbbra is baloldalinak tartja függetlenül attól, hogy kinek a jelöltje. Megjegyzi azt is, hogy a Fidesz helyi alapszervezetének elnökét ugyan ismeri, de a tagokat egyáltalán nem.

Néhány hete, amikor András neve felmerült a Fidesz polgármester-jelöltjeként én személy szerint teljesen megértettem a politikai üzenetét ennek a elgondolkodásnak, de egyáltalán nem találtam összeférhetőnek Magyart a Fidesz oldalán, ráadásul polgármesteri jelöléssel

– írja Kis. A szervezet elnöke nem tudja elképzelni, hogy „a baloldali Magyar a Fidesz országos választmányától kapott instrukciók alapján vezetné a várost, de azt sem, hogy jobboldali eszméket valló tisztségviselők Andrástól fogják elfogadni az iránymutatást a politikai kontextusokban.” Levele végén az elnök bejelenti, hogy Magyar jelölését nem tudják támogatni.

2019 októberében az egykori jobbikos országgyűlési képviselőt, Pintér Tamást az ellenzéki összefogás jelöltjeként elsöprő többséggel választották polgármesterré a hagyományosan balra húzó iparvárosban. Akkor a voksok 56 százalékát szerezte meg, ezzel legyőzte a város fideszes polgármesterét, Cserna Gábort. Pintér tavaly novemberben bejelentette, hogy június 9-én ismét a Rajta Újváros! Egyesület színeiben méreti meg magát.