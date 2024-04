Dézsi Csaba András a Borkai-korszakról: Nem csontvázak hullottak ki a szekrényből, hanem egy egész köztemető

Csak a munkát szoktam halmozni, nem az állásokat

– fogalmazott Győr kormánypárti polgármestere az MCC győri központjában tartott csütörtöki pódiumbeszélgetésen, ahol többek között az is elhangzott: a városvezetői pozíció és az önkormányzati képviselőség mellett több más vezető tisztséget is ellát – így például a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház osztályvezető főorvosa, a Magyar Judo Szövetség alelnöke, valamint a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja.

A Sikerek útján – Győr lehetőségei és kihívásai a 21. században című beszélgetésen azért negatív dolgokról is szó esett. Az egyik ilyen, hogy Győr lélekszáma csökken, emiatt a választások után az önkormányzati képviselők is eggyel kevesebben lesznek. A helyi lakosság fogyása azért is gond Dézsi Csaba András szerint, mert minél kevesebb győri van, annál több az egy főre jutó elvonás. Az észak-dunántúli vármegyeszékhely fideszes vezetője szerint ezt úgy lehetne orvosolni, ha bizonyos környékbeli településeket Győrhöz csatolnának.Hogy miért érné meg a Vámosszabadin lakóknak, ha Győrhöz csatolnák a településüket? Mondjuk azért, mert a házuk a dupláját fogja érni – válaszolta meg a polgármester a saját kérdését.

A legtöbb negatív megjegyzés persze nem a saját ciklusára, hanem a korábbi párttársa, az idei önkormányzati választásokon a Közösen a Jövőnkért Egyesület színeiben a polgármesteri tisztséget visszaszerezni akaró Borkai Zsolt korszakára vonatkozóan hangzott el a jelenlegi városvezetőtől. Elmondta például, hogy a korábbi ciklusokban bizonyos vállalkozók szabták meg, mik legyenek a rájuk vonatkozó szabályok. Dézsi szerint egy rémregény lenne belőle, ha elmondaná, mik zajlottak Borkai alatt, akinek a bukása után

nem csontvázak estek ki a szekrényből, hanem egy egész köztemető.

A fideszes polgármester szerint, amikor átvette az önkormányzatot, néhány ott dolgozó emberről kiderült: valójában magáncégek lobbistáiként tevékenykedtek. Dézsi Csaba András elmondta: az egyik cégvezető el is dicsekedett neki, hogy egy bizonyos városházi dolgozó valójában neki dolgozik. A polgármester ezután kirúgta az érintett dolgozókat.

A beszélgetés végén a jelenlévőknek lehetőségük volt kérdéseket feltenni a városvezetőnek. Ezt kihasználva a 24.hu rákérdezett: Dézsi Csaba András tudna-e neveket mondani, hogy kik voltak ezek a dolgozók, illetve cégvezetők.

A válaszom az, hogy tudnék. Következő kérdés?

– reagált a polgármester.

Lapunk következő kérdése az volt: akadt-e az érintett lobbisták között olyan, akinek a tevékenysége átlépte a törvényes kereteket? Indult-e ezek miatt az önkormányzatnál belső vizsgálat, fegyelmi eljárás, illetve tettek-e feljelentést? „Az olvasókat és a közvéleményt nem ez érdekli. Miután kirugdostam őket pillanatok alatt, ennek következtében semmi olyan dolgot nem követtek el, ami etikátlan vagy törvénytelen lett volna” – válaszolta Dézsi Csaba András nagyvonalúan átlépve azon, hogy lapunk kérdése természetesen arra vonatkozott, hogy a kirúgásuk előtt, azaz még a Borkai-korszakban követtek-e el olyat ezek a személyek, ami vizsgálatot vagy feljelentést érdemelt volna.

Szerintem ezt felesleges tovább fejtegetni, hiszen pontosan tudja, hogy nem fogok mondani neveket, és bár a kérdése provokatív, és úgy tűnik, hogy logikus, de javaslom, hogy írja be a telefonjába, és nézze meg a lobbista jelentését: nem lesz ott az etikátlan vagy a törvénytelen

– fogalmazott a polgármester. Hozzátette: „Az a helyzet, hogy a városházán dolgozó embereknek is vannak jogai, a lobbistáknak is vannak jogai, és nem kell feltétlenül rosszat feltételezni mindenkiről. Az biztos, hogy így hatékonyabb a dolog, és egy irányba húz a történet, és nem rángatja valaki egy picit más irányba. És ez nem etikátlan meg nem törvénytelen, az viszont etikátlan és törvénytelen, hogy zsarolnak és fenyegetnek embereket a volt polgármester körébe tartozó bűnözők. Tanulni, tanulni, tanulni, fiatalember, a feleségem is most tanulja az állatvédelmi jogot az egyetemen. S mikor azt olvasta, hogy én verem az asszonyt, akkor azt mondta: ha a kutyának van joga, akkor nekem is van, és feljelentette, aki ezt állította. Merthogy attól még, hogy ő veri a feleségét, mi még nem verekszünk” – tért át Dézsi az ellene felhozott bántalmazási vádra, az utolsó mondatával pedig nyilvánvalóan Borkai Zsolttal szemben fogalmazott meg egy viszontvádat.

Az idézett ügy az ATV egyik adásában pattant ki.

Erkölcsös magatartás-e az, hogyha botrányos módon, mondjuk, egy polgármester egy adott szituációban tettlegességig fajuló dolgot követ el?

– tette fel a kérdést Borkai Zsolt az ATV Start című reggeli műsorában. Ezzel egy állítólagos fizikai tettlegességre utalt, amelyet szerinte egy nyilvános rendezvényen követett el Dézsi Csaba András másfél évvel ezelőtt. Mikor a jelen lévő újságírók a korábbi polgármestert figyelmeztették, hogy ez „nagyon súlyos állítás”, Borkai azt mondta, az esetet háromszáz ember látta, s bár ő maga nem volt jelen, de videófelvételt látott a történtekről.

Dézsi Csaba András lapunknak most úgy fogalmazott: „Erről, ha érdekli, szívesen beszélek, mert szerintem ez egy abszolút topik jelen pillanatban. Sokkal inkább az érdekli az embereket, hogy egy bűnözői kör, amely a drogkereskedők, a családi erőszak és a bántalmazások körében él, és ebből nem tud kiszakadni rágalmazóként sem, mert ennek a szerencsétlennek az a három agysejtje e körül forog, Hogy lehet a mai világban, hogy ezek az emberek még nincsenek dutyiban? Csak hát ezt a kérdést érdekes módon nem teszik fel.”

Ezen a ponton jeleztük a győri polgármesternek, hogy mindezt akár egy interjúban is kifejthetné.

A rendőrségre megyünk majd kihallgatásra szerdán, mert feljelentettük őket. Előbb majd ott mondjuk el, aztán a police.hu hírei között megtalálja

– reagált a felvetésünkre Dézsi.

Szavaiból az is kiderült, hogy naponta emlegetik a győri városházán e cikk szerzőjét, „mert a szobámban van egy bőrrel bevont asztal, amire – amikor korábban ott volt interjút készíteni – kiöntötte a vizet, és egy akkora folt van rajta, hogy onnantól kezdve csináltattam alátéteket, mindenkinek arra kell tenni a vizespoharat.” Ezen felbuzdulva ismét interjút kértünk Dézsi Csaba Andrástól, aki a sajtósához irányított bennünket időpontot egyeztetni. Reméljük, hogy még az önkormányzati választások kampányában hosszabban is tudjuk majd kérdezni őt – egyebek közt a fenti ügyekről is.