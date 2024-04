Rosszul lett az iváncsai akkumulátorgyár több dolgozója március közepén, az egyik éjszakai műszak során – értesült az RTL híradója.

Az egyik dolgozó állítása szerint erős, szúrós szagra lettek figyelmesek, amit egyből felismertek, és jelezték a műszakvezető felé, majd egy másik dolgozó szerint ki is küldték őket az üzemből.

A szemtanúk elektrolit szagot éreztek, de visszamentek dolgozni. Később viszont többen rosszul lettek, fejfájásra, hányingerre és orrvérzésre panaszkodtak, ezért elmentek az üzemorvoshoz, aki megállapította, hogy nagy valószínűséggel vegyszeres mérgezésről van szó. Mentőt nem hívtak – írja az RTL cikke.

A dolgozók szerint leállt a termelés és úgy vélik, gyártástechnológiai hiba történt. Az RTL megkereste a gyárat, ahonnan azt a választ kapták, hogy karbantartási munkákat végeztek az egyik berendezés szivattyúján, a kellemetlen szag emiatt keletkezett. Ezután a házon belüli dolgozók irányításával evakuálták a területen dolgozókat és ideiglenesen leállították a munkát.

A cég azt is írta, hogy 9 dolgozót küldtek üzemorvosi vizsgálatra, de ők már másnap folytatni is tudták a munkát. A levegő minőségét is megvizsgálták, problémát viszont nem találtak – állítja az SK ON Hungary.