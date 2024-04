Számháború: Egymást cáfolja Magyar Péter és a rendőrség

Magyar Péter az RTL-nek szombaton azt mondta, a rendőrség előzetes becslései szerint az általa szervezett tüntetésen 250-300 ezren vettek részt, ám szerinte ennél is többen voltak. Ezt követően hivatalos Facebook-oldalán is ezt írta.

demonstrált. A hasonló számháború teljesen megszokott Magyarországon. Magyar Péter számaira az RTL Híradó vasárnap reagáltatta a rendőrséget.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság sohasem bocsátkozott becslésekbe, most sem tesszük, és a szervezők irányába sem történt ilyen közlés.

Magyar Péter később egyébként már általánosabban fogalmazott a tömeg nagyságáról.

A Telex kereste Magyar Pétert, hogy honnan származik a 250 ezres rendőrségi információja, mire alapozza saját, 3-400 ezres becslését. Ő az erről szóló cikk alá a Facebookon azt kommentelte, hogy a helyszínt biztosító rendőri vezetők mondták a 250 ezres számot.

Szerinte természetes, hogy

mindig megbecsülik a létszámot, hiszen ahhoz kell igazítani a szükséges rendőri erőt. Már előzetesen is becsülnek (a közösségi média visszajelzéseket is figyelik). Sebaj, a Karmelitában még magasabb számot érzékeltek. Egész vasárnap folytak is a rendkívüli egyeztetések