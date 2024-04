Magyar Péternek üzent dalával Rost Andrea

A világhírű operaénekesnő Magyar Péter március 15-i beszédét otthon hallgatta, lelkesítőnek tartotta, érezte, egyszer a You’ll Never Walk Alone című dalt valamikor, valahol el fogja énekelni neki. Rost Andrea a Népszavának azt mondta, a dal bejelentkezett: „Nem vagy egyedül, te ember”, ott vagyunk mindannyian. A magyar fordítással is készült: „ne félj, ne fordulj meg, menj csak előre, ott leszünk veled”.

Ez maga az üzenet, amit ráadásul egy magyar gyökerű dallal lehet kifejezni.

A világ ugyan a Liverpool himnuszaként ismeri, de Molnár Ferenc Liliom című művének zenés változatából való.

Magyar Péternek mit, ha nem ezt?

Rost Andrea elárulta, amikor Nagy Ervin felhívta, először átfutott az agyán szereplése esetleges következménye, hogy mi lesz másnap, de végül pont azért vállalta, mert így boldogan tud a tükörbe nézni. Amikor a helyszínen a békés tömeget látta, biztos volt abban, helyesen döntött. Szerinte

Magyarországon kell, hogy legyen egy harmadik tömörülés egy olyan ember égisze alatt, akinek konkrét elképzelései vannak, ugyanakkor határozott és azt mondja el, amit nagyon sok ember gondol ebben az országban és országhatáron túl is – ezt alátámasztották azok a levelek, amelyeket Nagy Ervin olvasott fel. Ahhoz, hogy ez az ország tovább menjen, változásra van szükség, és arra, hogy egy olyan csapatra lehessen voksolni, amely ténylegesen a magyarok érdekeit tartja szem előtt.

A Kossuth-, Prima Primissima és Liszt Ferenc-díjas művész cáfolta egy kormányközeli publicista felvetését, hogy sértettségből vett részt Magyar Péter szombati Kossuth téri tüntetésén, amiért Ókovács Szilveszter maradt az Operaház élén. Egyrészt nem sértődékeny, másrészt az ügyben legalább negyven embernek kellene sértettnek lennie, hiszen a szakmai bizottság szavazatai alapján Kesselyák Gergely kapta a legtöbb szavazatot. Csák János döntése áll ellentmondásban a miniszter korábbi elvárásaival. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja idén azért nem szerepel az operaházi évadban, mert nem akart úgy járni, mint Kesselyák Gergely, akinek Ókovács Szilveszter felmondta első karmesteri szerződését a pályázat után. A következő évadra ugyan érkezett egy megkeresés, ám véleménye szerint az méltatlan.