Kijárási korlátozás volt azon az estén, amikor Gulyás Gergelynél vacsorázott Magyar Péter és Varga Judit

Egy jó buliért nem érdemes kockára tenni mindazt, amiért hónapokon keresztül együtt dolgoztunk

– ezekkel a szavakkal jelentette be 2020. december 7-én Orbán Viktor, hogy az operatív törzzsel konzultálva a kormány meghosszabbítja a koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozást. A tilalmat még november 11-én rendelték el, miután az országban meredeken emelkedni kezdett a koronavírusos esetek száma: a bejelentés napján 94 704 regisztrált megbetegedés volt, az elhunytak száma a százhoz közelített.

Orbán elmondta, konzultált járványügyi szakértőkkel, orvosokkal, és arra jutottak, hogy a védekezés legjobb módja, ha meghosszabbítják a kijárási korlátozást – ekkor január 11-ig tolták ki azt. A lakhelyelhagyási tilalom értelmében este 8 és reggel 5 óra között tilos volt közterületen tartózkodni, ez alól csak azok mentesülhettek, akik munkavégzés céljából némi engedményt kaptak, és rendelkeztek azzal a hivatalos nyomtatvánnyal, amivel ezt igazolni tudták. És bár a kabinet szentestére lazított a szabályokon (december 24-e estéjétől december 25-én reggelig felfüggesztették a korlátozást, hogy az emberek el tudjanak menni az éjféli misékre), ám további engedményekről szó sem volt. Gulyás Gergely már hetekkel az év vége előtt bejelentette: szilveszterkor biztosan marad a szigor.

Ahogy nem volt kivétel 2020. december 28-a sem, annak a napnak az előestéje, amikor családi vita robbant ki Magyar Péter és exfelesége, Varga Judit között, amiről rendőrségi jelentés is készült. A történtettel először a NER-t ma mögött hagyó Magyar állt elő, mert megneszelte, hogy „a suttogó propaganda azt terjeszti”, többször „megverte a gyermekei anyját”, és rendőrt is kellett hívni. A hvg.hu a – tettlegességre nem utaló, és így eljáráshoz sem vezető, bár Magyart agresszív, megfélemlítő, fenyegetőző magatartással leíró – rendőri jelentésről szóló cikkének megjelenése után Varga Judit volt férje egy újabb posztban azt írta:

A feleségem nem félt tőlem, előtte lévő este baráti vacsorán vettünk részt Gulyás Gergelynél, ahonnan nagyobb mennyiségű alkohol elfogyasztása és 10 perc üvöltözés után a volt feleségem távozott.

A bejegyzésből nem derül ki, hogy pontosan mikor zajlottak, csak annyi, hogy az esti órákban.

Nyilvánvaló, hogy igazságügyi miniszterként Vargának lehetett, sőt kellett legyen a késő esti munkavégzésre is jogosító papírja, azonban Magyar leírása alapján, miszerint baráti vacsorán vettek részt, és „nagyobb mennyiségű” alkoholt fogyasztottak, kevéssé valószínű, hogy az összejövetelt munkavégzés céljából tartották. Erősen kérdéses az is, hogy Varga még az este 8 órás határidő előtt távozott-e.

Ha nem, akkor szabálysértést követhetett el, és persze Magyar is, ha tovább maradt.

A vonatkozó kormányrendelet szerint mindennek pénzbírság az ára, aminek a kiszabható legalacsonyabb tétele ötezer, a legmagasabb félmillió forint. A történtek tisztázására megkerestük Magyar Pétert, ő azonban azt mondta, nem emlékszik, mikor érkeztek Gulyáshoz az ominózus napon, sem arra, hogy Varga Judit mikor távozott, annyit azonban megerősített, hogy Budapesten voltak. Elmondása szerint arra sem emlékszik, hogy ő mikor jött el Gulyáséktól. Az összejövetelen négyen vettek részt, rajta és a két miniszteren kívül egy magánszemély volt jelen, arról azonban nincs tudomása Magyarnak, hogy bármelyikük jelentett volna szabálysértést – ő maga sem tette. Mivel a posztjában Magyar arról írt, hogy a volt felesége azután távozott, hogy nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztottak, megkérdeztük azt is, mivel távozott Varga a helyszínről, ám Magyar – elmondása szerint – nem emlékszik arra, hogy a volt igazságügyi minisztert a személyes sofőrje vagy taxi vitte haza.

Arra a kérdésre, hogy a fentiek fényében követhetett-e el akkor este szabálysértést Varga Judit, Magyar annyit válaszolt: „Nem hiszem”.

Az ügyben megkerestük az Országos Rendőr-főkapitányságot azzal, tett-e bárki bejelentést amiatt, hogy Varga Judit megszegte a kijárási korlátozást. Megkeresésünkre azt válaszolták:

Védett személyek utazásának szükségessége és jogszerűségének megítélése soha nem képezte részét a személyvédelmi tevékenységnek. Ezzel összefüggésben nem folytattunk és jelenleg sem folytatunk vizsgálatot.

Eljárás egyébként is csak akkor indulhatott volna Varga ellen, ha lemond a mentelmi jogáról, ennek azonban nincs nyoma. Az egykori igazságügyi miniszter ma már nem tagja a kormánynak, és lemondott parlamenti mandátumáról is, ezzel együtt sem fenyegeti a felelősségrevonás veszélye az ügyben, mivel az esetleges szabálysértés azóta elévült.

Kerestük a Miniszterelnökséget is, hiszen a történet szerint az ottani tárcavezető, Gulyás Gergely vendégelte meg akkor este Vargáékat. A Gulyásnak címzett levélben megkérdeztük, hogy helytállóak-e Magyar Péter szavai, és 2020. december végén tényleg vendégül látta-e a házaspárt egy baráti vacsorára, érdeklődtünk továbbá, hogy mikor távozott Varga Judit, követhettek-e el szabálysértést. Kérdéseinkre a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz. Varga Juditot pedig nem értük el.

A brit kormány belebukott

Az egész ügy ránézésre bagatellnek tűnik, főleg annak fényében, hogy milyen hosszú idő telt el azóta, de érdemes hozzátenni, hogy néhány éve hasonló ügy robbant ki az Egyesült Királyságban, ami – ha csak közvetve is, de – az akkori brit kormány bukását okozta.

2020 végén a briteknél is szigorú járványellenes intézkedések voltak hatályban, köztük az, hogy betiltottak mindenféle társas összejövetelt. Egy évvel később aztán kiderült, hogy miközben a brit kormány mindenkitől józanságot és felelősségteljes viselkedést várt el, a kormánytagok rendszeresen tartottak zártkörű összejöveteleket. A hatályos jogszabályok szerint tiltva voltak a zárt téri összejövetelek, de szabadtéren is fél tucatban maximalizálták a résztvevők számát, továbbá rendre hangsúlyozták, hogy nem lehet céges karácsonyi rendezvényeket tartani. Ehhez képest 2020 karácsonya előtt a Downing Street 10. dolgozói (ideértve kormánytagokat is) éjszakába nyúló bulit csaptak.

Ezzel kapcsolatban később egyre több csontváz hullott ki a szekrényből, kiderült, hogy rendszeresek voltak az ehhez hasonló partik, amit a miniszterelnök, Boris Johnson előbb hevesen tagadott, később azonban mégis vizsgálat indult. Ennek folyományaként Johnson kénytelen volt bocsánatot kérni II. Erzsébet királynőtől is, mert kiderült, akkor is buliztak, amikor a birodalom épp az uralkodó férjét, Fülöp herceget gyászolta (miközben a karanténintézkedések még mindig érvényben voltak).

Nem a fentiek okozták közvetlenül Johnson bukását, de a lejtőn ekkor indult meg. A briteket rendkívüli módon felháborította a party gate, vagyis hogy miközben az ő életüket egyszerre nehezítette a járvány, a karantén és a kijárási tilalom, a kormány tagjai nem érezték magukra nézve kötelezőnek az előírásokat. A kormány szóvivője, Allegra Statton (aki a karácsonyi parti során „sajtótájékoztatót” tartott, amelyen azzal viccelődött, hogy épp megszegik a saját szabályaikat) a botrány kirobbanása után pár nappal zokogva jelentette be a lemondását. Vizsgálat is indult, aminek során Johnsont is megbírságolta a rendőrség – a történelem során ő volt az első brit miniszterelnök, akivel ez megesett. A kormány egyébként is bezuhant támogatottságát a következő hónapokban további botrányok tépázták meg, melyek hatására Johnson távozott a miniszterelnöki székből, tavaly júniusban pedig a parlamenti mandátumáról is lemondott.