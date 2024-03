Hvg: 162 milliós kártérítés jár a West Balkánban meghalt lányok családjának

Összesen 110 millió forint kártérítést, ennek mostanra több mint 52 millió forintot kitevő kamatát és további 1,5 millió forint költségtérítést kell megfizetnie a West Balkán-ügy három elítéltjének, derül ki a hvg360 birtokába került elsőfokú ítéletből. Az ítélet már jogerős, mert senki nem fellebbezett.

2011. január 15-én a pesti Nyugati téren lévő, akkoriban felkapott szórakozóhelyen Noise Night Life néven tartottak rendezvényt, a több emeletes épületben több DJ lépett fel párhuzamosan. A büntetőperben azt állapították meg, hogy a 300 fő biztonságos befogadására alkalmas West Balkán aznapi bulijára 4200 belépő-karszalaggal készültek a szervezők. Ráadásul, aki előbb jutott be, az olcsóbban vehette a jegyet, így a szórakozóhely előtti téren óriási tömeg gyűlt össze. A tragédiát az okozta, hogy a résztvevők létszámához képest nagyon szűk lépcsőházban két irányba is áramlottak a fiatalok a különböző szinteken zajló műsorok miatt, miközben a téren bejutásra várókat gyorsított ütemben engedték be. Máig tisztázatlan körülmények közt ráadásul pánik tört ki, a közlekedőn feltorlódott tömegben pedig szabályosan összepréselték a két tizenéves lányt, Kingát és Emesét, akik megfulladtak. A két gimnazista lány gyerekkoruk óta barátok voltak, míg a tömegben meghalt harmadik halálos áldozat a 24 éves Rita volt.

A West Balkán nevű szórakozóhelyen elhunyt három lány közül kettőnek a szülei és testvérei, összesen hatan együtt indítottak kártérítési pert a büntetőeljárásban jogerősen elítélt három felelős ellen. A polgári per mindhárom alperesét a büntetőperben még 2013-ban jogerősen bűnösnek találták halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében, az elsőrendű vádlott ügyvezetőre és az egyik szervezőre 3 év 4 hónap szabadságvesztést szabtak ki, de ennek felét két évre felfüggesztették, a másik két vádlott 2 év 8 hónapos büntetést kapott, szintén a felét felfüggesztve. A polgári eljárásban a törvényszék ezért a vonatkozó jogszabályok alapján nem vizsgálta a felelősségüket, hanem a tragédiában meghaltak családjának a kárigényéről kellett döntenie.

A bíróság végül „a gyermeküket tragikus hirtelenséggel és körülmények között” elveszítő szülőknek 30-30 millió forint nem vagyoni kártérítést ítélt meg. Mivel azonban közülük ketten eredetileg ennél kevesebbet, 25 millió forintot kértek keresetükben, az eljárási szabályok alapján ők ennek megfelelő összeget kaphatnak. A testvéreknek fejenként 10 – 10 millió forint kártérítés jár a „tragédia máig elhúzódó hátrányos hatása” miatt.

Így összesen 110 millió forint kártérítést, ennek a West Balkánban bekövetkezett tömegszerencsétlenség másnapjától számított jegybanki alapkamatát és további 1,8 millió forint perköltséget kell megfizetnie a tragédia három beperelt felelősének. A Hvg számításai szerint a 13 éve halmozódó kamat mostanra több mint 52,8 millió forintra rúg, így összesen közel 163 millió forinttal tartoznak az áldozatok rokonainak.

Ha az alperesek önként nem fizetnek, akkor indulhat a végrehajtás, akármelyiküknek is van ingatlana, más vagyontárgya, vagy akár keresete. „Akit elvesztettünk, pótolhatatlan, a trauma, amit átéltünk, pénzzel nem jóvátehető. Még akkor sem lenne az, ha ennek a tízszeresét ítélték volna meg.

Ráadásul nem látom esélyét, hogy ebből bármit is megkapjunk, biztos igyekeznek lenullázni a vagyonukat. Így valószínű soha nem fogják behajtani rajtuk

– mondta az egyik szülő.