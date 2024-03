Kinek van joga dönteni a halálról – személyes vagy társadalmi ügy az eutanázia?

A kegyes halál kérdése az utóbbi néhány hónapban fokozott társadalmi figyelmet kapott Magyarországon, miután tavaly ősszel Dr. Karsai Dániel alkotmányjogász egy Facebook-posztban megírta, hogy az ALS nevű gyógyíthatatlan betegségben szenved, és az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult az aktív eutanázia engedélyezéséért. Azóta a kérdés nemcsak társadalmi vitákat indított el, de a politikai közbeszéd részévé is vált, amit jól mutat, hogy népszavazási kérelem is indult a témában, illetve még az országgyűlés is tárgyalta az eutanázia kérdéskörét. Az eutanázia nem csupán orvosi etikai, jogi vagy akár vallási szempontból fontos kérdés, de személyes és egzisztenciális szinten is, hiszen olyan fogalmakat hoz be, mint az élet értéke, a méltóság, a döntésszabadság. A 24.hu Maraton műsorában ezekről a témákról beszélgetett Kereszty Éva orvossal, Filó Mihály jogásszal és Kovács József orvos-bioetikussal Bánszegi Rebeka.