Elkezdtek visszalépni a diákok a vezetéstől Tuzson Bence kusza nyilatkozatai miatt

Sok tanuló visszalépett a vezetéstanfolyamoktól – ennyi hatása mindenképpen volt Tuzson Bence igazságügyi miniszter múlt heti ellentmondásos bejelentéseinek. Ez derült ki legalábbis az RTL Reggeli című műsorából, ahol egy vezetéstechnikai oktató, Köves Szilárd volt a vendég.

„Csak kérdőjeleink vannak. Lehetséges ennek jó kimenete is, meg rossz is. Jelenleg ott tartunk, hogy nagyon sok kollégámmal beszéltem, akik mondják, hogy a tanulók egyszerűen visszalépnek a vezetéstől, mert azt mondják, hogy kivárják, míg szeptember lesz és ingyenes lesz a jogosítvány” – fogalmazott a vezetéstechnikai oktató.

Tuzson Bence csütörtök reggel jelentette be a közösségi médiában, hogy szeptember 1-jétől ingyenesen szerezhetnek jogosítványt a középiskolások. Az igazságügyi miniszter egyben kijelentette azt is, hogy a rendelkezés teljeskörű, érvényes a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati órákra, valamint a vizsgákra is, mindent az állam áll.

Az igazságügyi miniszter azonban még aznap délután ennek ellenmondó nyilatkozatot tett ugyancsak a közösségi oldalán.

Ekkor már azt írta, hogy „az állam idén pilot jelleggel indítja el a gyakorlati oktatás ingyenes megszervezését, és a cél, hogy a jövőben ez teljes körű legyen.” Ehhez még annyit tett hozzá, hogy 2024 szeptember elsejével a középiskolai oktatás részévé válik a KRESZ és az egészségügyi oktatás. A különbség a kettő között az, hogy az összes középiskola helyet csak néhány kiválasztott iskolában lesz lehetőség az ingyenjogsi megszerzésére.