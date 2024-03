Felmentették a posztjáról a polgármestert, aki 74 milliót utalt jogtalanul a saját számlájára

A kormányhivatal is kimondta, hogy méltatlan a posztjára a versendi polgármester, akit fel is mentettek a posztjáról, írja a Népszava. A lap múlt héten számolt be arról, hogy a Kúria megállapította: a Baranya megyei Versend független polgármestere, Kárász István méltatlanná vált a posztjára.

Kárász 2010 óta polgármester Versenden, a bíróság ezalatt kétszer marasztalta el: 2017-ben üzletszerűen elkövetett költségvetési csalásért és sikkasztásért pénzbüntetést kapott, majd 2023 áprilisában költségvetési csalásért egy év felfüggesztett szabadságvesztést mértek rá.

A jogerős ítélet ellenére Kárász továbbra is polgármester maradt, pedig hamarosan újra bíróság elé áll, ezúttal üzletszerűen elkövetett, különösen nagy hátrányt okozó költségvetési csalással vádolják: a korábbi ügyekben 1,2 milliót majd 4,5 milliót utalt jogtalanul a saját számlájára, a mostani vád szerint már 74 millió forinttal tette ugyanezt.

A 900 lelkes falu közben a lap információi szerint csaknem 100 milliós törleszthetetlen adósságot halmozott fel, a következő hetekben dől el, szükség lesz-e adósságrendezési eljárásra az önkormányzatnál.