Mosonmagyaróvár: kilép a DK helyi elnöke, mert Gyurcsányék a jobbikos jelölt támogatására utasították

Kilép a pártból a DK mosonmagyaróvári elnöke, miután az országos elnökség a jobbikos polgármester-jelölt támogatására szólította fel, miközben ők az ellenzéki összefogás független jelöltjét, Szabó Miklóst látják egyedüli esélyesnek a fideszes polgármester ellen.

Ábrahám Tivadar szerint Gyurcsány Ferenc pártja „tálcán kínálja”, hogy Mosonmagyaróváron meghosszabbodjon a fideszes városvezetés mandátuma.

Ábrahám a Telexnek azt mondta, nagyjából tavaly októberben kezdődtek komolyabb tárgyalások Mosonmagyaróváron négy párt – MSZP, DK, Momentum, Jobbik – és a helyi testületben legnagyobb ellenzéki frakciót alkotó Mosonmagyaróvári Polgári Kerekasztal Egyesület (MPKE) között közös polgármester és képviselő-jelöltek állításáról. A városvezető jelenleg Árvay István (Fidesz-KDNP), aki nyáron is indul majd a megmérettetésen.

Az ellenzéki összefogás 2023 végén úgy látta, Szabó Miklós, az MPKE jelenlegi képviselője, a város korábbi polgármestere az egyedüli esélyes arra, hogy legyőzze Árvayt. Érdekesség, hogy öt éve az utolsó pillanatban a jobbikos Jávor Miklós kilépése robbantotta szét az ellenzéki összefogást, négy ellenzéki polgármester-jelölt is lett, ezután Szabó még így is csak 1000 szavazat különbséggel szenvedett vereséget a jelenlegi városvezetőtől.

Ábrahám Tivadar szerint a mostani egyeztetések elején a jobbikos Magyar Zoltán jelezte, ő is szeretne a közös jelöltjük lenni, de végül nem is lett részese a további egyeztetéseknek. A pártok megegyeztek a 10 választókerület közös képviselő-jelöltjeiben, a neveket el is juttatták a DK országos elnökségébe. A válasz azonban indoklás nélkül az volt, hogy a jobbikos Magyar Zoltán kell támogatni.

A Mosonmagyaróváron összeállt, csalódott ellenzékiek úgy érzik, a Demokratikus Koalíció mostani lépése egy alku része lehetett, a győri erősen bizonytalanért beáldozták a mosonmagyaróvári erősen biztosat, hisz Győrben azt a DK-s Glázer Tímeát támogatja a Jobbik a polgármester választáson, aki 2019-ben a jachtos botrány idején is kikapott Borkai Zsolttól.