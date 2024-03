A TASZ pert nyert az Alkotmányvédelmi Hivatal ellen Pegasus-ügyben

Kétévnyi pereskedés tapasztalatai értek be, amikor a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) elsőfokon pert nyert az Alkotmányvédelmi Hivatallal (AH) szemben

– írta a jogvédőszervezet, hozzátéve, hogy per, amelyet megnyertek, Adrien Beauduin belga diákaktivista ügyében indult. A CEU volt hallgatójának telefonján kimutatták a Pegasus kémszoftver nyomait.

A Fővárosi Törvényszék most úgy döntött, hogy az AH köteles nyilatkozni arról, hogy kezel-e adatokat Beauduinről.

Az ítélet azért úttörő, mert kimondja, hogy a titkosszolgálatok nem tagadhatják meg automatikusan a tájékoztatást arról, hogy valakit megfigyeltek-e. A döntés szerint a szolgálatoknak igazolniuk kell a bíróság előtt – akár titkos iratban –, hogy a konkrét érintett esetében miért fűződik több érdek a titkossághoz, mint a tájékoztatáshoz – írta a TASZ.

Ez az eljárás is rámutat, hogy mennyire könnyen használhatók a titkosszolgálatok a polgárok megfélemlítésére. Az érintettek aránytalanul hosszú és költséges pereskedés eredményeként is csak annyit tudhatnak meg, hogy egyáltalán kezel-e róluk adatot valamely titkosszolgálat. Ezután még egy külön hosszadalmas eljárás kell ahhoz, hogy kiderítsék, mik ezek az adatok, de ezek az eljárások rendszerint sikertelenek. A problémára az jelentene megoldást, ha lenne olyan hatóság, amely nemcsak hogy bárki számára ingyenesen elérhető, de hajlandó is ellenőrizni, hogy történt-e jogellenes megfigyelés, a jogellenesen gyűjtött adatokat pedig kiadná az érintettnek.

Adrien Beauduin telefonját akkor támadták meg a Pegasus kémszoftverrel, amikor előállították az akkor még Budapesten működő CEU melletti egyik tüntetés után. A büntetőeljárást később megszüntették, a hallgatót azonban a jelek szerint nem ezért figyelhették meg, hiszen a titkos információgyűjtésnek ki kellett volna derülnie az eljárás irataiból. Beauduin azonban csak a Pegasus-szal megtámadott telefonszámok kiszivárogtatása után tudta meg, hogy ő is célpont volt.

A belga-kanadai diákaktivista egyike a TASZ Pegasus-ügyben érintett hét ügyfelének, akikben közös, hogy mindegyikük telefonszáma célponttá vált, és többek esetében a tényleges hackelést is kimutatták. A szervezet rajta kívül Csikász Brigitta, Dercsényi Dávid, Németh Dániel és Panyi Szabolcs újságíróknak, valamint Patócs Ilona ügyvédnek is jogi képviseletet nyújt. Az eljárásban a jogi képviseletet Nehéz-Posony Kata ügyvéd biztosítja.