Szijjártó Péter négy, eddig nem ismert helikopteres útjára derült fény

Összesen kilenc alkalommal utazott Szijjártó Péter az Országos Rendőr-főkapitányság flottájába tartozó helikopterrel 2020 óta – ismertette a hvg360 a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság válaszai alapján, amelyeket a lap közérdekű adatigényléseire kapott. A lap érdeklődését a külügyminiszter ungvári utazása keltette fel, amelyről január 29-én posztolt a közösségi médiában helikopterezős képeket.

Ami újdonság, hogy a nyilvánosság eddig a 2020 óta megtett kilenc külügyminiszteri helikopteres utazás közül csak ötről szerzett tudomást, négy továbbiról csak most. Ezek az alábbiak:

2020. április 24-én, a koronavírus első hullámában Letenyére, a horvát határra utazott, hogy ott jelentse be: Horvátországgal a járvány ellenére az összes határátkelőhelyet nyitva tartják az ingázóknak, és ott tárgyalt aznap a horvát külügyminiszterrel, Gordan Grlic-Radmannal is.

is. 2020. május 25-én Szijjártó Röszkére repült, és a szerb-magyar határátkelők nyitását jelentette be hozzátéve, hogy az ezeken átkelőknek nem kell karanténba vonulniuk a vírus miatt,

majd 2020. május 28-án nappal később Rédicsre is, ahol szlovén kollégájával közösen mondta be, hogy a magyar és a szlovén állampolgároknak szabad az átjárás a két ország közös határátkelőin.

2021. április 28-án Szijjártó Békéscsabára repült. Aznap Szijjártó a román külügyminiszterrel közösen jelentette be, hogy „új fejezet nyílik a magyar-román kapcsolatokban”, hiszen új, állandó nyitvatartású határátkelőhelyeket nyitnak és korszerűsítik a vasutat is.

Mindezek alapján Szijjártó 2020 óta a lap becslése szerint bő tizenkétmillió forint közpénzből helikopterezett.

Nem titok, hogy a miniszter korábban is előszeretettel alkalmazta az utazásnak ezt a formáját. 2014 októbere és 2019 novembere között összesen tizenkétszer vett igénybe rendőrségi helikoptereket útjaihoz. Ebben az időszakban nem csupán belföldön mozgott helikopterrel, hanem járt Belgrádban is. Azoknak az utaknak egy részét azonban még nem az R900-as lajstromú, McDonnell Douglas MD-902-es típusú helikopterrel tette meg, hiszen MD-902-es helikoptereket csak 2016-ban vett a magyar állam a rendőrség flottájába. A 2016-os szállítmányban volt benne az R900-as lajstromjelű gép is, amely nem átlagos helikopter, belterét tekintve inkább egy repülő limuzin. A gépről Demeter Márta volt ellenzéki országgyűlési képviselő 2020-as adatigénylése alapján közölt cikket a 24.hu.