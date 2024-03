Szijjártó idén is nevetve találkozott a New York-i Dolan atyával, pedig ő is keveredett már pedofilbotrányba

Szijjártó Péter külügyminisztert nem tartotta vissza az itthon a pedofilügyeket a figyelem középpontjába állító kegyelmi botrány attól, hogy nyilvánosságra kerülése után csupán pár nappal találkozzon Timothy Dolan New York-i érsekkel, aki évekkel ezelőtt maga is belekeveredett egy pedofilbotrányba. A miniszter egy ENSZ-gyűlés miatt járt New Yorkban február elején, amikor is hosszú évekre visszanyúló szokása szerint meglátogatta a kedves ismerősének számító Dolant. A jóízű összenevetések mellett zajló beszélgetésről pedig –szintén szokás szerint – több Facebook-bejegyzés is született, amelyek sok mindent nem adnak át a beszélgetések tartalmából, sokkal inkább a felek közötti baráti viszonyt mutatják be.

A bíborosról – aki az USA-ban a római katolikus egyház egyik legbefolyásosabb, és a Los Angeles-i után a második legnagyobb főegyházmegye vezetője – még a 2010-es évek elején derült ki, hogy egy korábbi tisztségében tetemes kárpótlási pénzeket hagyott jóvá papoknak, akik hosszú ideje követtek el szexuális visszaéléseket.

Kárpótlások pedofil papoknak

Timothy Dolan már New York-i bíborosként keveredett bele az említett pedofilbotrányba 2012-ben, amikor kiderült, hogy korábban a milwaukee-i főegyházmegye vezetőjeként a tudtával és beleegyezésével

fejenként 20 ezer dollárt fizettek ki pedofil bűncselekményekkel gyanúsított papoknak azért cserébe, hogy feltűnés nélkül, szép csöndben elhagyják az egyházat.

Az ügyet feltáró New York Timesnak akkor a milwaukee-i egyházmegye szóvivője megerősítette a kifizetések tényét, és azt is elmondta, hogy 2003-ban döntöttek az eljárásrendről azért, hogy az érintett papok ne ellenkezzenek a laicizálásukkal szemben, ezáltal meggyorsítsák, illetve összességében kevésbé költségessé tegyék a távozásukat szolgálatukból. A római katolikus egyházban laicizálásnak nevezik a klérus tagjainak visszahelyezését a laikusi állapotba, a Vatikánnak is hozzá kell járulnia, és jóval tovább tarthat, ha a pap tiltakozik ellene.

Dolan – aki 2002 és 2009 között volt Milwaukee érseke, azóta pedig New York-é – az ügy kiderülése után eleinte hallgatott, majd pár nappal később már azt mondta, hogy a NYT nem mond igazat, ugyanis semmilyen „kifizetés” nem történt, csupán „jótékonyság” a papokkal szemben.

2003 környékén a Milwaukee-i egyházmegye egy lehetséges persorozattal nézett szembe, miután számos papjukat meggyanúsították kiskorúak szexuálisan bántalmazásával. Az egyház biztosítótársasága jelezte, nem hajlandó fedezni a költségeket, ugyanis az érsekség gondatlanul járt el az ügyben: ekkor született az ötlet, hogy a gyanúba keveredett tiszteleteseket pénzzel motiválják a mihamarabbi távozásra, ebbe pedig Dolan vezetőként beleegyezett. A katolikus egyházban egyébként nem ritka, hogy az elküldött papokat kompenzálják, ugyanis akit felszentelnek, annak az egyház normális esetben, tehát ha egész életében gondoskodik a szükségletiről.

Az első ismert kifizetés bizonyos Franklyn Beckernek történt, akit egyházi dokumentumok szerint legalább 10 kiskorú abuzálásával gyanúsítottak, és akit 1983-ban már összefüggésbe hoztak pedofíl bűncselekményekkel. A főegyházmegyének Beckerhez és egy másik paphoz kötődő bírósági ügyek miatt egyszer már ki kellett fizetnie 16 millió dollárt, később pedig nyilvánosságra kerültek arra vonatkozó bizonyítékok is, hogy egyes papjaik évtizedeken keresztül bántalmazhattak gyerekeket. Lawrence Murphyt, az egyik atyát nem kevesebb, mint 200 fiú abuzálásával vádolták.

Dolan távozása után az évek alatt összesen 575-en álltak elő és követeltek kártérítést a Milwaukee-i főegyházmegyével szemben pedofil papok szexuális visszaélései miatt. Az érsekség 2011-ben a keresetekkel szembesülve csődöt jelentett, és végül 2015-ben született bírósági döntés arról, hogy 21 millió dollárt kell fizetnie több száz áldozatnak.



Timothy Dolanről az idő nagyrészt lemosta a pedofilbotrány sarát, azonban a milwaukee-i főegyházmegye esete gyakran feljön a sajtóban, amikor fény derül egy katolikus egyházon belüli szexuális bántalmazással kapcsolatos ügyre amerikában, amire a 2010-es években számos alkalommal volt példa. 2018-ban is foglalkoznia kellett egy nagy figyelmet kapó üggyel, amikor egy New York-i bíborossal szemben fogalmazódtak meg vádak szexuális bántalmazás miatt, akit végül szintén laicizáltak, kitüntetéseit pedig visszavonták. Dolan az eseményeket a római katolikus egyház szempontjából „pokoli nyárnak” nevezte, és felülvizsgálatot kezdeményezett annak érdekében, hogy kiderüljön, a New York-i főegyházmegye helyesen kezeli-e a szexuális bántalmazással kapcsolatban felvetődő ügyeket.

2018 nyarán egy pennsylvániai botrány is nagy port kavart, a katolikus egyházon belüli bántalmazás kérdése pedig hullámként söpört végig az országon, ahol Európával szemben a keresztények kis része tartozik a felekezethez. 2019-ben a krízis miatt több tucat egyházi vezető hozta nyilvánosságra olyan papok neveit, akiket szexuális bántalmazással vádoltak. A New York-i érsek viszont egy ideig nem követte társai példáját, majd a növekvő nyomás hatására végül az addigi leghosszabb, 120 nevet tartalmazó listát hozta nyilvánosságra, és a többi méltósághoz hasonlóan békéltető hangnemben tette hozzá, hogy a történések „szégyenként érték az egyházat”.

Évek óta jóbarátok, amire láthatóan büszke a külügyminiszter

Vadai Ágnes, a DK parlamenti képviselője írásbeli kérdésben szerette volna megtudni a minisztertől csütörtökön, miért gondolta fontosnak, hogy hivatalos, az adófizetők pénzén tett útján „találkozzon egy amerikai egyházi pedofilbotrány egyik szereplőjével?” A külügyminisztérium nem nagyon magyarázta túl, amikor erre Magyar Levente államtitkár azzal válaszolt, hogy „a New York-i főegyházmegye érseke – szokás szerint – az ENSZ-közgyűlés margóján” fogadta Szijjártót. „A megbeszélés fő témáit a keresztény közösségek védelme, a közel-keleti helyzet, valamint az Ukrajnában zajló háború adták” – szólt a magyarázat.



Szijjártó Dolannél tett korábbi látogatásairól beszámoló bejegyzései szerint a külügyminiszter minden New York-i látogatása alatt igyekszik találkozni az érsekkel, aki ezen utazásokon „biztos pont” számára. A látogatás „mindig megerősítésként szolgál, hogy a keresztény értékeket és a keresztény közösségeket meg kell védeni” – írta a februári alkalomról.

Mivel az államtitkár válaszából sokat nem tudtunk meg, ezért ha évekre visszamenőleg megnézzük a találkozókról felkerülő posztokat, akkor azt látjuk, hogy azok sem nagyon tartalmaznak konkrétumokat a beszélgetésekről, és sokkal inkább a felek közötti barátias viszony bemutatására vannak kiélezve. A szóban forgó idei első látogatásról „Hagyományos audiencia Dolan bíborosnál. Most már tényleg indulhat a nap:)” szöveggel került ki az egyik videó, ami a következő párbeszéddel kezdődik:

Dolan: „Olyan kedves tőled. Nagyon felzaklatott volna, ha úgy jársz a városban, hogy nem látogatsz meg.”

Szijjártó: „Nem, ez soha nem történhet meg.”

A beszélgetés kapcsán készült másik felvételt „Dolan bíboros jó formában van” szöveggel tették közzé. Ebben a külügyminiszter egy általa világörökségi darabnak nevezett karórát ajándékoz az egyházi vezetőnek, aki azt kérdezi, hogy az az Európai Unióból van-e”. Szijjártó elsőre azt mondja a becsapós kérdésként is értelmezhető felvetésre, hogy nem, aztán úgy pontosít, hogy azt „elsőként Magyarországról”, és csak „másodsorban az EU-ból” hozta, amire az érsek nevetésben tör ki és hátba veregeti őt.

A külügyminiszter az évek során a témában közzétett bejegyzéseivel leginkább az amerikai bíboros iránti tiszteletét fejezi ki:

például egy 2023-as alkalomról ezt írta: „Ezek fontos beszélgetések. Itt, New Yorkban rengeteg nézőpont találkozik, de Timothy Dolan bíboros még így is mindig tud újat mondani.”

Egy 2022-es látogatásáról pedig a következőket: „Az amerikai katolikus egyház vezetőjeként fontos szerepet tölt be a családok és a keresztény közösségek védelmének ügyében. S nagyon jó érzés hallgatni azt is, amilyen elismeréssel beszél a mi bíborosunkról, Erdő Péterről”.

Mindezzel együtt a Facebook keresőmotorja szerint Szijjártó oldalára 2021 szeptemberben került ki az első bejegyzés, amiben szerepel az érsek neve, az index pedig egy 2018-as cikkben említést tesz arról, hogy találkoztak, tehát a felek legalább azóta ismerik egymást.

Az amerikai National Catholic Reporter egyházi ügyekkel foglalkozó lap úgy jellemezte Timothy Dolant, amikor megválasztották New York érsekének, mint aki alapvetően konzervatív mind a politika terén, mind teológiai kérdésekben, ugyanakkor derűs, igazi lelkipásztori személyiség, aki hajlamos a párbeszédre. Dolan atya már fiatal kora óta erősen érdeklődött a paplét iránt, és egyszer úgy fogalmazott, hogy „nem emlékszem olyan időre, amikor ne akartam volna pap lenni”.