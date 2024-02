Nem nagyon magyarázta a külügy Szijjártó találkozóját a pedofil ügyeket eltussoló amerikai püspökkel

Szijjártó Péter külügyminiszter a hazai pedofilügyeket a figyelem középpontjába állító kegyelmi botrány idején, New York-i látogatása során találkozott Timothy Dolan bíborossal, a New York-i főegyházmegye érsekével. A külügyminiszter két videót is megosztott Facebook-oldalán a látogatásról, a másodikhoz azt írta:

Dolan bíboros formában van.

A felvételeken mindketten jókedvűen elnevetgéltek, Dolan vendégét grappával és sörrel is megkínálta, míg Szijjártó egy órát ajándékozott a bíborosnak.

A DK-s Vadai Ágnes rákérdezett a külügynél, hogy miért találkozott a pedofil ügyeket eltussoló püspökkel Szijjártó, de magyarázat helyett mindössze azt a választ kapta, hogy

a New York-i főegyházmegye érseke – szokás szerint – az ENSZ-közgyűlés margóján fogadta a magyar külügyminisztert.

Timothy Dolanról 2012-ben derült ki, hogy korábbi, milwaukee-i állomáshelyén az egyházmegye vezetőjeként 20 ezer dolláros „lelépési pénzeket” hagyott jóvá pedofilügyek miatt az egyházból távozni kényszerült papoknak. Miután Dolan New Yorkba távozott, a milwaukee-i egyházmegye csődöt jelentett, mert 570 állítólagos áldozat állt ki a nyilvánosság elé azzal, hogy papok szexuálisan bántalmazták őket.

A minisztérium választ a 444.hu tette közzé.