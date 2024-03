Tüntettek az egy éve lezárt osztrák-magyar határátkelőnél

Egy éve zárta le az Ágfalva és Somfalva közötti határt a somfalvi (Schattendorf) önkormányzat, ezért tüntetést szerveztek a helyiek a helyszínre, írja a nyugat.hu.

Nem ünnepelni jöttünk össze. Itt állunk az Ágfalvát Somfalvával összekötő határút szégyenteljes és önkényes lezárásának egy éves évfordulóján. A pollerek ennek a törvénysértő, diszkriminatív helyzetnek a jelképei. Gyűlölködést szítanak, feszültséget keltenek a két EU-s ország állampolgárai között

– mondta a demonstráció szónoka, Gaál Andrea.

A bejelentett demonstráción elsősorban ágfalviak vettek részt, de néhány osztrák állampolgár is jelenlétével jelezte, hogy nem ért egyet a kishatárt lezáró pollerek telepítésével.

A betonba süllyedő oszlopok csak azokat engedik át gépjárművel a határon, akiknek a somfalvi önkormányzat megengedte, hogy megvásárolják autójukra azt a matricát, amit a határra telepített rendszer leolvas és szabad utat ad. Kevesen kapták meg erre a lehetőséget, legalábbis a magyar oldalon.

Mint a tüntetésen is elhangzott: 438-an nyújtottak be kérelmet a somfalvi hivatalba. A 217 magyar engedélykérő közül 33-an kapták meg a vásárlás lehetőségét. A 221 osztrák kérelmező közül viszont 126-an járművel is átléphetik az Ágfalva és Somfalva közötti határt.