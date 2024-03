Ügyészség: Öt kislány ellen követett el szexuális erőszakot és kényszerítést Sz. atya görögkatolikus pap

A 444.hu által megszerzett vádirat szerint Sz. atya több mint tíz éven át szolgált hitoktatóként egyházi óvodákban, iskolákban, valamint két gyermekvédelmi központ lelki vezetője is volt. A vád szerint rendszeresen zaklatta a hozzá tartozó lakásotthonokban élő 12-16 éves kislányokat, és az áthelyezéseik után is folytatta a szexuális bűncselekmények elkövetését, akár az iskolában is.

Az RTL Híradó értesülései szerint a legfiatalabb áldozat 9 éves volt.

Az esetről tavaly áprilisban számolt be először részletes cikkben a 444.hu. A rendőrségi nyomozás végén február közepén történt meg a vádemelés, amely után a Hajdúdorogi Főegyházmegye közlemény adott ki arról, hogy ősszel már szolgálaton kívül helyezték Sz. atyát, és gyermekvédelmi képzéseket indítottak a papjaiknak.

A pap szervezetileg a Vatikán alá tartozó magyar görögkatolikus egyház központjában, Hajdúdorogon és Hajdúnánáson szolgált lelkészként és hitoktatóként. Emellett két gyermekvédelmi központban is lelki vezetőként tevékenykedett, ahol kiszolgáltatott helyzetben lévő kiskorú tanítványaira támadt.

A rendőrségi nyomozás eredményeként öt áldozatnál sikerült bizonyítani a szexuális erőszak vagy szexuális kényszerítés tényét, amelyeket a pap hatalmi pozícióját kihasználva követett el. Az esetek között több év is eltelhetett, de a vádirat szerint Sz. atya hasonló módszereket alkalmazott mind a zaklatások során.

A vádirat részletezi a különböző eseteket, amelyek során Sz. atya próbálkozott a lányokkal, beleértve a megérintésüket, a szexuális tartalmú megjegyzéseket, valamint az online zaklatást is. Az első ismert próbálkozása a 2010-es éves elején történt, amikor egy 12-13 kislányt környékezett meg.

A vádlott rendkívül segítőkész, gondoskodó, szinte apáskodó volt a kiskorú sértettel. Mikor négyszemközt voltak, dicsérte, milyen szép szemű cigánylány, és többször arra kérte, előtte menjen fel az emeletre, hogy meg tudja nézni a formás fenekét. Köszönéskor mindig átölelte, magához húzta, megpuszilta a homlokát és az arcát is. A lakásotthonban lévő szobájában a kiskorú sértett mellé ült, próbálta a combját megfogni, ő azonban ezt nem engedte, és közölte a vádlottal, hogy ha nem hagyja abba, szól a lakásotthon vezetőjének

– olvasható a vádiratban.

Amikor a lány elmúlt 14 éves, kollégiumba került, de a pap ide is követte: „felment a kiskorú sértett kollégiumi szobájába. Mikor négyszemközt voltak, dicsérte őt, beszélgetés közben az ágyon közel ült hozzá, úgy, hogy testéhez hozzáérjen. E közben több ízben megfogta a combját is, azonban [a lány] felszólította őt, hogy ne csinálja ezt, mert szól a nevelőnek” – derül ki a 444 által ismertetett vádiratból.

A második lányt is éveken keresztül zaklatta, a pap a kiskorú sértett szobájában négyszemközt beszélgetett vele úgy, hogy mellé ült az ágyra, ölelgette, ruhán keresztül a combját, hátát, mellét simogatta.

Később a combját belülről is simogatta, és pólója alá benyúlva a melleit is fogdosta, simogatta. Puszikat adott neki, próbálta őt megcsókolni, a sértett azonban ezt nem engedte. Úgy próbált szabadulni a helyzetből, hogy mindig kitalált valamit, például hogy edzésre kell mennie

– idézi az ügyészség beszámolóját a lap.

A majdnem 15 éves harmadik lány ügyében született az első feljelentés 2022-ben. A vádirat szerint az iskolai folyosón

osztálytársaival beszélgetve a táskáját az ott lévő cipőtartóra tette, és abban a telefontöltőjét kezdte el keresni. Megállt mellette [a vádlott], jobb kezével átölelte a vállát, melyen a kiskorú sértett nagyon meglepődött, ezért mozdulni sem mert. Majd a vádlott a jobb kezével a kiskorú sértett hátát végigsimította, melynek során derekát, fenekét is megfogta, megsimogatta. Ezt a vele egy társaságban lévő [lány] is észlelte, szólni azonban egyikőjük sem mert. Majd a sértett elindult a tanterem felé, így akadályozva meg a cselekmény folytatását. A vádlott korábban is bizalmasan viselkedett a kiskorú sértettel a tanteremben vagy a könyvtárban. Óra közben vagy után felállította őt és szorosan átölelte, mely a sértettben ellenérzést keltett. Máskor ott akarta marasztalni az óra után, hogy beszélgessenek, azonban a kiskorú sértett mindig talált ürügyet, hogy miért nem maradhat ott.

Több áldozat fordult a rendőrséghez, és bár az egyházmegye először nem erősítette meg ezt, a vádiratból kiderült, hogy öt esetben sikerült bizonyítani a szexuális bűncselekményeket. Az áldozatok szülei közül többen is panaszkodtak, hogy az egyház vezetése nem tett megfelelő óvintézkedéseket, hogy a pap ne folytathassa a zaklató tevékenységét.

A papot szexuális erőszak és szexuális kényszerítés vádjával perelik, és a vád alapján 12 év fegyházbüntetést, 10 év közügyektől eltiltást, valamint véglegesen eltilthatják a kiskorúakkal való kapcsolatfelvételtől. A sértetteket képviselő ügyvéd a Szabad Európának azt mondta, hogy Sz. atya továbbra is tagad. A görögkatolikus egyház vezetése sem a 444-nek, sem a Szabad Európának nem nyilatkozott az ügyben.