„Kulcsot akarunk! Most!” – több mint ezren nem tudnak beköltözni Budapest legnagyobb lakóparkjába

Nagyjából száz ember gyűlhetett össze pénteken Budapest legnagyobb új építésű társasháza előtt, a XIII. kerülti Duna Terasz Grande lakóparknál. Tüntetni jöttek, nem beköltözni, kulcsot ugyanis hónapok óta nem kapnak, pedig a 790 lakás elvileg készen van a Marina parton, csakhogy a beruházó és a kivitelező között egy jogi és egy elszámolási vita is zajlik – így egyelőre húzódik az átadás.

A vevők a beruházó Duna Terasz Grande Kft. (DTG) és a kivitelező KÉSZ Zrt. embereitől vártak magyarázatot a kialakult helyzetre. A feszült hangulatú megbeszélésre a két vitázó fél a jogi képviselőket küldte el, akik nem tudták megnyugtatni a tiltakozókat, sőt néha inkább még olajat öntöttek a tűzre.

A cégek vitáznak, a vevők felrobbannak

„Decemberben beszedték az összes önerőt, leszámítva az utolsó részletnek számító 100 ezer forintot, majd karácsony előtt közölték, hogy bizonyos javítások még folynak, de 2024 elején megkezdődik a lakások birtokba adása. További csúszásról a birtokba adások tekintetében ekkor még szó nem volt, majd január 10-én hirtelen felmondták a szerződést a kivitelező KÉSZ Zrt.-vel – a vevők tájékoztatása nélkül. A szerződés felmondásáról január 23-án a KÉSZ Zrt. igazgatósági tagja tájékoztatott minket azzal az üzenettel, hogy »a hatályos jogszabályok szerint az elszámolás lezárásáig a lakópark építési területnek minősül, amely a KÉSZ Építő Zrt. birtokában áll.« A Duna Terasz Grande csak erre reakcióként küldött tájékoztatást, hogy a kivitelezés jelentős késedelemben van, a kivitelező a minőség csökkentését kérte, ezért a hátralévő munkákat egy másik generálkivitelezővel végeztetik el, és a kivitelezési szerződést felmondták” – foglalja össze a kálváriájuk lényegét Hámori Ádám, a tüntetés egyik szervezője.

A családapa két gyerekével és a feleségével költözne be az új lakásukba, amelynek nagyjából 75 százalékát már kifizették, a hátralévő rész a banki hitel. A lakások értékesítése 2021 januárjában indult el, és a fejlesztő akkor 2023 márciusára tervezte a beruházás befejezését. A kilencszintes épületekből álló, több mint kéthektárnyi területet felölelő fejlesztés nagyjából 8 hónap csúszásban van – erről elsőként a Portfolio számolt be.

Miről szól a jogi és az elszámolási vita? A KÉSZ Építő Zrt.-nek követelése van a Duna Terasz Grande Kft.-vel szemben, és ennek teljesítéséig „biztosítékként” magánál tartja az ingatlanokat. A Duna Terasz szerint ilyen „biztosítékról” a felek közötti szerződésben szó sem volt. Az elszámolási vita lényege, hogy a fejlesztő szerint a KÉSZ Zrt. a vállalt munkákat nem fejezte be határidőre, ráadásul további több hónapos haladékot kért, valamint a minőség csökkentésére tett javaslatot, amit a magyar piacon elfogadott alacsonyabb standardokkal indokolt – írta a Duna Terasz a 24.hu-nak. A Kész Csoport viszont azt állította a lapunknak küldött levelében, hogy a beruházást megvalósította, a lakások elkészültek, a lakók által jelzett hibákat kijavították.

A rendezvény csendesen indult, Hámori azt kérte a KÉSZ és a DGT képviselőitől, hogy ne az egymásra mutogatás felé menjen el a beszélgetés, hanem próbálják a helyzetet orvosolni, adjanak konkrét válaszokat a kérdésekre, és a megoldásra fókuszáljanak. A hangulat akkor lett feszültebb, amikor a beruházó jogi képviselője, Wellmann György állt a mikrofon elé, aki azzal kezdte beszédét, hogy nekik az a céljuk, hogy a területet minél előbb átadják, de a KÉSZ nem adja vissza a nekik, hiába próbálták meg már többször is visszaszerezni. Elmondta, hogy végrehajtási eljárás van folyamatban, és bíznak benne, hogy, amennyiben ez lezárul, be tudnak menni az ingatlanokba. Azt viszont nem tudja megmondani senki, hogy ez mikor zárulhat le.

A DGT műszaki ellenőre, Ádám Zoltán azt ecsetelte, hogy 50 ezer hibapontot vettek fel, de a KÉSZ csak 40 ezret javított ki, és miután nem tudnak bemenni az ingatlanokba, így fogalmuk sincs, milyen állapotban vannak jelenleg a lakások. A vevők nem érezték kielégítőnek a válaszokat, és közbekiabálásokkal arra próbálták rávenni a cég képviselőit, hogy nyilatkozzanak: hajlandók-e most azonnal leülni tárgyalni a KÉSZ megjelent embereivel?

„Szórakozzanak a bíróságon, nekünk meg adják át a lakásokat!” – kiabálta az egyik vevő, egy másik ennél még világosabban fogalmazott:

Kulcsot akarunk! Most!

Márton Pálra, a KÉSZ jogi igazgatójára is hamar népharag zúdult, amikor az ukrajnai háborútól kezdte el felvázolni a helyzetet. „Szomáliában és Gabonban is háború van!” – ordította be valaki. Márton cáfolta a beruházó képviselőinek azon kijelentését, miszerint folyamatos a két cég között a kommunikáció. Akkor viszont tapsot kapott, amikor kijelentette: ők készek itt és most leülni tárgyalni a beruházó embereivel.

Folyamatosan zúdultak a kérdések a cégek képviselői felé, de a válaszok egy idő után ugyanazok voltak. A beruházó azt mondja, amíg nem kapja meg a területet, addig nem tud mit tenni, miközben a kivitelező azt hajtogatta, hogy ők már készen vannak, de amíg tart az elszámolási vita, nem hagyják el a területet.

A rendezvény egy pontján már pattanásig feszült volt a helyzet, a vevők leginkább a DGT embereivel ordítoztak, akiknek végső érvük gyakran az volt, hogy miután ők csak jogi képviselők, így nem tudják mindenre a választ.

Láthatóan a károsultak inkább a beruházót, mint a kivitelezőt hibáztatják – ez abból a szempontból érhető, hogy velük kötöttek szerződést, a lakást tőlük vették.

Ez a lakás egy élet munkája. Mi a fiunknak vettük ezt az ingatlant, és most nem tud beköltözni. Úgy voltunk vele, jó a minőség, jó a környezet, és még az ár is belefért, de átvertek minket. Eddig családbarátnak hirdették magukat, közben megnyomorítják az embereket. Bérleti díjat kell most fizetnünk, olcsón adtunk el egy lakást, hogy ki tudjuk ezt gyorsan fizetni. 100 ezer forint híján ezt meg is tettük

– mondta el lapunknak a tüntetés után Mezeiné.

„Semennyire” – válaszolta Péter, amikor arról kérdeztük, mennyire volt megnyugtató számára az egyeztetés. A családja már a 95 százalékát kifizette az ingatlannak, miközben fogalma sincs, mikor vehetik át azt. Egyelőre az édesapjánál élnek, neki legalább nem kell albérletet fizetnie. Nem úgy, mint egy másik vevőnek.

Az albérletem bármikor felmondhatják, és akkor mehetek egy vagyonért Airbnb-be. Egy évnél kevesebb időre ugyanis normális lakást nem adnak ki, nekem pedig fogalmam sincs, hogy meddig tart ez az állapot

– mondta az egyik pórul járt vevő, aki már a megtakarításaihoz is hozzányúlt, miután úgy készült, hogy lassan az utolsó részletet is be kell fizetnie. Tehetetlennek érzi magát, ügyvédi tanácsra most annyit tud tenni, hogy a Budapesti Békéltető Testülethez fordul. „Sok értelme persze ennek sincs, de legalább szerzek nekik egy kellemetlen órát, mert a két cég képviselőinek meg kell jelenniük a tárgyaláson” – tette hozzá a vevő, aki eddig 25 százalékot fizetett be a megvásárolt lakásra. Elállni nem mer a szerződéstől, mert attól fél, hogy soha nem kapja vissza a pénzét. Ugyanakkor attól is tart, hogy egy elhúzódó eljárás esetén milliós kamatkülönbözetet kell majd fizetnie a kedvezményes zöld hitelének lejárta után.

Nincs bejelentés, nincs tulajdonba adás

Tavaly november 30-án megalapították a társasházat, viszont erről nem értesítették a lakókat. Ez az egyik utolsó lépés egy beruházás befejezésekor, melyről elvileg kötelező haladéktalanul tájékoztatni a vevőket. Csakhogy a beruházó ezt nem teszi meg, értesítés esetén ugyanis 30 napon belül ki kellene fizetniük az utolsó részletet a vevőknek, ha pedig ez megtörténne, akkor újabb 30 napon belül a fejlesztőnek át kell adnia a kulcsot a lakás új tulajdonosának.

Ők ezzel élnek vissza, mert nem tájékoztatnak minket hivatalosan arról az egyébként köztudomású, a földhivatali rendszerben bárki számára hozzáférhető információról, hogy megalakult a társasház. Amikor a használatba vételi engedély meglett, akkor persze haladéktalanul értesítettek minket, hogy fizessünk. Csak hogy tisztán lássunk: a Duna Terasz elvette a pénzt a vevőktől, nem fizeti ki a kivitelezőt – hónapok óta ül több milliárd forinton. Ez nonszensz

– mondja egy másik károsult, aki szintén egy 100 millió forintnál drágább lakást vásárolt meg, melynek több mint 90 százalékát már ki is fizette. „Az én lakásom kész van. Nemrég jártam benne, simán beköltöztem volna. Három kisebb hibát kell kijavítani, de a héten azt az ígéretet kaptam a KÉSZ Zrt. embereitől, hogy a napokban ezeket is megcsinálják. De ha ezek a hibák nem lennének kijavítva, akkor is boldogan élnék. Saját költségen egyébként ezeket nagyjából 100 ezer forintért ki lehet javítani” – nyilatkozta név nélkül az egyik vevő.

Egy másik károsult elmondása szerint jelenleg ott tartanak, hogy a Duna Terasz és a KÉSZ is küldi a leveleket, amelyek lényege, hogy „a másik a hülye”. Állítása szerint viszont nemrég a beruházó az alábbi ötlettel állt elő: „Egyesével felhívják a vevőket, és felajánlják nekik, hogy 100 százalékos tulajdonosai lehetnek a lakásoknak, ennek persze az a feltétele, hogy az utolsó részletet is kifizetik. Ami az én esetemben azt jelenti, hogy a bank megindítja a hitel folyósítását, én pedig már akkor elkezdhetem fizetni a hitelt, amikor még meg sem kaptam a kulcsot. Telefonban azt is mondták, hogy így könnyebben tudom majd az akaratomat érvényesíteni a KÉSZ-szel szemben. De mi közöm nekem a KÉSZ-hez? Én a Duna Terasztól várom, hogy adja nekem a lakásomat. Aztán kiküldtek egy nyilatkozatot, melyben arról volt szó, hogy egyoldalúan nyilatkozzunk arról, hogy a Duna Terasz a tulajdon bejegyzése és az utolsó részlet kifizetése után is határidő nélkül birtokában tarthatja az ingatlant. Tehát még több pénzhez jutnának, lakást pedig nem tudjuk, mikor kapnánk.”

Örülök, hogy legalább valaki képviselte a cégeket, de csalódott vagyok, mert a legfontosabb kérdésekre nem kaptunk választ. Továbbra sem tudjuk, hogy mi a következő lépés. Nincs semmilyen határidő. A Duna Terasz arról beszél, hogy a végrehajtási eljárásnak 1–2 héten belül vége lesz, de ezt az állításukat semmivel nem tudják alátámasztani. A KÉSZ legalább tárgyalt volna, de a Duna Terasztól olyan képviselők jöttek, akik semmire nem voltak nyitottak

– mondta Hámori Adám a tüntetés végén. Hozzátette: az ő következő lépésük az, hogy pertársaságot alakítanak, és pert indítanak a kártérítésért és a birtokba adásért.