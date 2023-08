Sokkoló adatokat tett közzé a rendőrség – számolt be minderről az RTL Klub Híradója.

Eszerint júliusban, amikor a rendőrség kampányszerűen ellenőrizte a gyerekülés és a biztonsági öv használatát, 12 ezren nem kötötték be magukat, és csaknem 300 gyerek utazott biztonsági ülés nélkül. Az autópályán is 400 sofőrt büntettek meg.

Ekkor derült ki az, hogy tízből négy gyereket semmivel sem védenek az autókban.

Katona Ágnes közlekedési szakértő szerint aki nincs bekötve, az ütközés esetén akár már 10 kilométer per órás sebességnél is komoly sérüléseket szenvedhet, 50 kilométeres sebességnél pedig ki is lehet repülni az ablakon.

A skandináv országokban az autózók 99 százalék használja a biztonsági övet, az első ülésen Magyarországon ez az arány 88 százalék, a hátsón pedig mindössze 60 százalék.