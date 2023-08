Novák Katalin maga fizette a százezres fürdőruhát

A köztársasági elnök névre szóló fürdőruháját akkor ismerte meg az ország, amikor átúszta a Balatont.

Az idei Balaton-átúszáson a több mint 11 ezer jelentkező között ott volt Novák Katalin államfő és férje (illetve néhány testőr) is. Természetesen megjelent az állami média is, a fotóval, videóval jól illusztrált esemény így azzal is bekerült a hírekbe, hogy a köztársasági elnök az 5,2 km-es távot egy olyan fürdőruhában teljesítette, amit kifejezetten neki gyártottak.

Korábban a Gulyáságyú Média kiderítette, egy ilyen dizájner fürdőruha (monogrammal, egyedi mintával) nagyjából százezer forint kerülhetett. A köztársasági elnök Facebook-oldalán az is látszott, hogy az egyedi tervezésű fürdőruhához passzoló törölközője is volt, hozzá hasonló úszószettet viselt a first gentleman, Veres István is (azon nem voltak monogramok.)

Most kiderült, Novák Katalin maga fizette az egyedi tervezésű fürdőruhát. A Magyar Hang közérdekű adatigénylésére a köztársasági elnök hivatala azt válaszolta, hogy a

Sándor-palota nem költött olyan ruhadarabra, amelyen a köztársasági elnök neve vagy monogramja található.

A lap külön rákérdezett a férj szettjére,a törülközőre is, ám a Sándor-palota tájákoztatása szerint az érintett ruhadarabok tervezési és gyártási költségeit is Novák Katalin fizette. A köztársasági elnök egyébként nemcsak a fürdőruhájával került be a hírekbe, hanem azzal is, amikor azt mondta az állami hírtévének, hogy