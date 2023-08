Budapestre hozza táborát a Szikra, miután a vidéki helyszíneket sorra visszamondták nekik

Augusztus 19-én a Népligetben tartják meg a Szikra Mozgalom táborának több programját is, miután a korábban leszervezett vidéki helyszíneket visszamondták Jámbor Andráséknak – írja közleményében a Szikra.

A Szikra Mozgalom eredeti, bodajki helyszínét két héttel a tábor előtt, politikai okokból mondták le, egy évnyi szervezőmunka és több száz jelentkező dacára. A szervezők pár nap alatt találtak új helyszínt, ahol az egyik nap még fogadta volna őket a tábor működtetője, másnapra viszont meggondolta magát… Majd találtak egy új tábort, ami napokig biztosnak tűnt – a megnövekedett költségek miatt adománygyűjtésbe kezdtek, a kitűzött 4 millió forintból már majdnem 3 milliót összegyűjtöttek! Hiába, a hatalom itt is utánuk nyúlt – a harmadik helyszín tulajdonosa szintén politikai nyomásra törölte a Szikra foglalását.

Augusztus 19-én Budapesten lesz Donáth Anna- Jámbor András- Ungár Péter vita, zöld kerekasztal beszélgetés Jávor Benedekkel, Balogh Samuval, és Pap Dániellel, illetve egy közgazdász vita Orbán Krisztián és Pogátsa Zoltán közt.

Jámbor András, a Szikra alapítója júliusban arról számolt be, hogy halálosan megfenyegették, és ez szerinte kapcsolódik ahhoz a lejáratókampányhoz, amit a Fidesz és médiája ellene és a Szikra közössége ellen folytat. Kocsis Máté reakciójában kifejtette, hogy Jámbornak nem kéne ezen csodálkozni, továbbá a Fidesz frakcióvezetője azt is felhozta, hogy a Szikra Mozgalom egyik tagjának lakásán pedofil tartalmakat találtak. A valóság azonban az volt, hogy a szikrás Dobos Krisztinát érintő házkutatás során a rendőrség pedofil tartalmakat talált egy férfi laptopján. Be is idézték, de kihallgatása előtt a férfi öngyilkos lett.

Jámbor elmondása szerint a férfinak nem volt köze a Szikrához: nem járt a gyűlésekre, nem vett részt akciókban. Az ügyben szikrásokat nem hallgattak ki.