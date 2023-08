Orbán Viktor vállrándítással szólt vissza az őt kritizáló Martin Schulznak

– így reagált Orbán Viktor miniszterelnök a Twitteren arra, hogy az Európai Parlament volt elnöke a Frankfurter Rundschau című német lapnak adott interjújában arról beszélt, lehetetlen a magyar kormányfőt, a lengyel miniszterelnök-helyettest és a hasonszőrűeket újra bevonni az uniós politikába.

Schulz arról is beszélt, tévúton jár az Európai Néppárt első embere, Manfred Weber, amikor a szélsőjobb segítségével igyekszik megőrizni a mérsékelt jobboldal vezető szerepét Strasbourgban, mert ebből csak az lesz, hogy a Bizottság következő elnöke az Orbánoktól és Kaczynskiktől függ majd.

Orbán Viktor a tweetjében erre azt írta, „most már Schulz akarja eldönteni, ki európai és ki nem.”

– zárta rövid értékelését a magyar kormányfő, aki egy vállrándító emojit is mellékelt a kommentjéhez.

Nice to see that @MartinSchulz came back from retirement. Now he wants to decide who is European and who is not. It seems that some people just can’t let go of #Communism 🤷‍♂️

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) August 9, 2023