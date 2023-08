Lezárt és használhatatlan hálókocsik fogadták a Rijeka-Budapest járat utasait

Többen is arról számolnak be Facebookon, hogy a vasárnap este Rijekából Budapestre induló nemzetközi éjszakai vonaton zárt hálókocsik fogadták az utasokat, akik magyar kalauzt is hiába kerestek. Végül a horvát jegyellenőr nyitotta ki az utasok kérésére a hálófülkéket, ám azok ugyanabban az állapotban voltak, amelyben az előző utasok hagyták őket, azaz szemét és használt ágynemü fogadták őket, sőt, egyes fülkék be is áztak, mert nyitva felejtették az ablakot.

Az utasok a MÁV nemzetközti ügyfélszolgálatától sem kaptak megfelelő tájékoztatást. A MÁV – Start Zrt. Facebook oldalán vasárnap este megjelent egy közlemény, mely a szlovéniai áradásokkal magyarázta a helyzetet:

Az Retró Istria nemzetközi éjszakai vonat egyik vonatszerelvénye Ljubljanában maradt, így Koper/Rijeka–Ljubljana között közlekedik. A másik vonatszerelvény Budapest és Hodos–Maribor–Celje között közlekedik a helyzettől függően. A két szakasz között vonatpótlóbuszok közlekednek. A háló- , vagy fekvőkocsiba jegyet váltott utasoknak arra kell számítania, hogy nem tudja a megváltott szolgáltatásnak megfelelően végig utazni az éjszakát.

Az viszont nem derült ki belőle, miért nem kaptak az utasok időben megfelelő tájékoztatást, ezért kérdéseinket elküldtük a MÁV sajtóirodájának, amennyiben válaszolnak, frissíteni fogjuk a cikket.