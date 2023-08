Videó „Kiszolgáltatják ezt a szép hazánkat a kínaiaknak” – ezúttal Nyíregyházán tüntettek egy új akkumulátorgyár ellen

Egy újabb giga-akkumulátorgyár érkezik Magyarországra, ezúttal Nyíregyházát célozza az 580 milliárd forintos beruházás. A korábbi eljárásokhoz hasonlóan Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye székhelyének lakosai is a hírekből értesültek a bejelentésről, előzetes tájékoztatás nem volt. A gyár ellenzői az LMP nyíregyházi utcafórumán tüntettek, de találkoztunk olyan helybelivel is, aki szerint az ellenzéki párt Budapest belvárosában is találhatna elég zöldproblémát.