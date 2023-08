12 ezer liter tejet vont vissza az Aldi, miután rosszul lettek tőle a vásárlók

A piliscsabai Aldiban vásárolt saját márkás, 1,5 százalékos tejtől több vásárló is rosszul érezte magát – olvasható a Blikk cikkében. Volt, aki arról számolt be, hogy kis mennyiség elfogyasztása után is maró érzés jelentkezett a nyelvnél, a nyelőcsőben, és volt, aki tartós hasfájást is tapasztalt.

Egy helyi Facebook-csoportban többen beszámoltak ugyanezekről a tünetekről, és többen közölték, hogy amikor visszavitték a tejet a boltba, ott szó nélkül visszavették. A lapnak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azt írta,

az Aldi saját hatáskörében kivonta a forgalomból a problémás terméket.

A hatóság szerintcsak egy bizonyos gyártási sorozatnál vannak gondok:

annál az 1 literes, saját márkás terméknél, melynek minőségmegőrzési ideje: 01. 09. 2023. (LOT-száma: L239536).

A tejet a Tolnatej állította elő, és a július 25-én szállított a problémás tételből több mint 12 ezer liter került forgalomba. Az Aldi részletes vizsgálatot indított az ügyben, de a Tolnatej is vizsgálja, hogy ez hogy fordulhatott elő. Az Aldi a problémás terméket visszaveszi.