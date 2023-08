Videón a debreceni tömegverekedés, amit egy szabadnapos rendőr kezdett tavaly márciusban

Nyilvánosságra hozta az ügyészség azt a felvételt, ami egy tavaly márciusi tömegverekedést rögzített Debrecenben – közölte az RTL Híradója.

A szabadnapos rendőr a nővérét látogatta meg, de közben összeveszett az egyik szomszéddal. A felvételen látható, hogy előbb leköpte, majd ütni kezdte a szomszédot. Ezután beszálltak a verekedésbe a rendőr rokonai és a szomszéd felesége is. Végül a többi szomszéd vetett véget az adok-kapoknak. Most emelt vádat az ügyészség csoportosan elkövetett garázdaság és könnyű testi sértés miatt többek közt a rendőr ellen is.

Az RTL információi szerint a rendőr a püspükladányi rendőrségen dolgozott törzszászlós rangban. A Hajdú-Bihar megyei rendőrség közölte, kollégájuk ellen méltatlansági eljárást indítottak a történtek miatt.