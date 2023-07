Elaludt lopás közben egy kecskeméti férfi

A rendőrség őrizetbe vett egy 27 éves kecskeméti férfit, aki a gyanú szerint rövid idő alatt három helyre is megkísérelt betörni, ám az utolsó helyszínen elaludt, írja a police.hu.

Éjfél után a férfi elsőként egy kerítésen, majd egy nyitva hagyott ablakon keresztül jutott be egy házba, ahol magához vett egy bontatlan mobiltelefont. Egy tévét és egy laptopot is el akart vinni, ám a tulajdonos megzavarta, így végül csak a 150 000 forint értékű telefonnal távozott. Hajnali két órakor egy második ingatlant is célba vett: leszakította a konyhaablak szúnyoghálóját, majd behatolt az épületbe. Éppen el akarta emelni a házban lakó nő pénztárcáját, ám megszólalt a riasztó, így értékek nélkül menekült el, miközben hátrahagyott némi bizonyítékot: kibontotta az első helyen ellopott mobiltelefont, amelyet a nadrágjába rejtett, de a dobozt elhajította.

Harmadik próbálkozásra egy autót próbált elkötni, amely az udvaron állt és nyitva volt az ajtaja. A férfi bemászott a kocsiba, kutatás közben eltört egy értékes napszemüveget, majd a jármű jobb első ülésén elaludt.

A sértett ébresztette, aki ezzel egy időben riasztotta a rendőröket.

A járőrök az aluszékony betörőt elfogták és előállították: két lopás kísérletével és egy lopás bűntettével gyanúsítják. A járási ügyészség indítványára a bíróság a férfit egy hónapra letartóztatta.