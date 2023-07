Megállt a szíve a 18 éves kétgyermekes apának, a túlzott energiaital-fogyasztásra gyanakodnak

Megállt a szíve annak a 18 éves, kétgyermekes férfinek, aki kedden esett össze farkaslyuki otthonában, Borsod megyében.

Az RTL Híradójának riportja szerint a férfit az egyik barátja rakta autóba és indult el vele a kórházba, útközben találkoztak a közben kiértesített mentősökkel. Miután ők sikeresen újraéletszették a férfit, stabil állapotban szállították az intenzív osztályra. A csatorna úgy tudja, a férfi kómában van, állapota kedd óta nem javult.

Hogy mi okozhatta a szívleállást egyelőre nem erősítették meg, párja ugyanakkor elmondta, hogy a férfi rengeteg energiaitalt ivott, átlagosan naponta hármat, de volt, hogy 24 darabos kiszerelést vett, amit egy hét alatt elfogyasztott. Emellett dohányzott is. A csatorna által megszólaltatott háziorvos szerint az energiaitalok túlzott fogyasztása a magas koffeintartalom miatt káros lehet a szervezetre.

„Hat az erekre, hat a központi idegrendszerre, hat a kardióvaszkuláris rendszerünkre, akár akkora ritmuszavarokat is képes generálni ekkora koncentrációban, akár halálos is lehet” – mondta az RTL-nek Késmárky András háziorvos.

Zacher Gábor az NLC-nek viszont árnyalta a képet. A mentőorvos szerint elképzelhető, hogy a férfinek az energiaital hatására a koffeintől felment a vérnyomása, és kapott egy agyvérzést, de az is lehet, hogy egy halmozott epilepsziásroham során belehelte a saját gyomortartalmát a tüdőjébe. De az is lehet, hogy nemcsak a koffein volt benne, hanem esetleg valami más is.

Mint elmondta, testkilogrammonként 200-300 milligramm koffein az, ami már veszélyes, de itt is lehetnek egyéni különbségek. Összehasonlításként hozzátette, hogy egy kávéban 40-80 milligramm, egy energiaitalban pedig maximum 200 milligramm koffein van.