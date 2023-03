Rtl.hu: közel 100 millióba kerül az MTVA saját autómosója

Februárban az rtl.hu alapján írtunk arról, hogy saját autómosót vesz az állami média Kunigunda utcai telephelyére. Az autómosóhoz az épületet is átalakítják.

Akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy maga az autómosó szerkezet nettó 34 millió 900 ezer forintot visz el, az Elektromos Közbeszerzési Rendszerbe feltöltött dokumentumokból most az is kiderült, hogy mennyi közpénzt emészt fel az épület átalakítása: nettó 58 millió 300 ezer forintot, amely 10 százalék tartalékkeretet is tartalmaz – írja most az rtl.hu.

A megbízást a szolnoki székhelyű Böjtös-Bau Kft. nyerte el, amelynek társtulajdonosa Nagy Róbertné, a szolnoki Fidesz-iroda vezetője, különböző választási bizottságok fideszes tagja, 2020 őszén pedig az Orbán Ráhel-közeli Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. felügyelő bizottságába is bekerült – mutat rá a lap. A Böjtös-Bau Kft. nyerte el például a Szolnoki Szigligeti Színház felújítását bruttó 4,8 milliárd forintért, a Szolnoki Művésztelep fejlesztését pedig bruttó 840 millió forintért végezte el.

Az MTVA-t februárban kérdezte az RTL, mi indokolta a saját autómosó kialakítását, vesznek-e fel új munkatársakat, illetve hogy évente átlagosan mennyit költ az MTVA autómosásra, de választ az eltelt több mint egy hónapban sem kapott az RTL, amely hozzáteszi, folyamatosan fejlesztenek az állami médiánál: a székházat például golyóálló üvegből készült, érzékelőkkel felszerelt zsilipkapuk védik.

A munkatársak aktivitását pedig egy olyan, 190 millió forintos szoftverrel figyeltetnék, amely még az egérmozgást és a megnyitott honlapokat is érzékeli. A lap arra is emlékeztet, hogy március közepén pedig az MTVA nemzetközi porondra lépett: Brüsszelben nyílt irodájuk, mert az állami média jogszerűen hírhamisítónak nevezhető vezérigazgatója, Papp Dániel szerint az MTVA „a hitelesség, a tényszerűség bázisa a magyar hírpiacon.”

A kiemelt képen a „Hazugsággyár blokádja” címen szervezett tüntetés látható az MTVA székházánál 2022. november 4-én.