Darknetes pedofil fórum – kész a leltár

Az eredmény több mint százezer felvétel, több száz oldalnyi irat és hat gyanúsított.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a police.hu oldalon számolt be arról, hogy a több mint három évig tartó nyomozás ereményeként a bűnszervezet mind a hat tagját beazonosították, elfogták. Ők egy titkosítást alkalmazó hálózaton osztottak meg egymással gyermekpornográf tartalmakat.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységeivel közösen először négy embert fogtak el. Akkor nyolc helyszínen tartottak házkutatást és a rendőrség honlapján korábban közzétett fotók szerint fegyvereket is találtak.

Később bővült a gyanúsítottak köre, hat fő ellen folytattak büntetőeljárást a KR NNI kiberbűnözés elleni nyomozói. Megállapították, hogy a bandafőnök – akit az Europol és az Interpol közreműködésével sikerült beazonosítani – azért hozta létre a bűnös platformot, hogy a hozzá hasonlóan gyermekek iránt szexuálisan érdeklődőknek biztonságos felületet teremtsen. Hálózatát hierarchikusan építette ki.

A rendőrség a hat ember mindegyikét nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétellel, bűnszervezetben elkövetett gyermekpornográfiával, többeket pedig szexuális erőszakkal is gyanúsít, mivel áldozataik még nem voltak 12 évesek. (Volt, aki nevelt lányaival, volt, aki testvérével, de olyan is, aki saját lányával fajtalonkodott). Az abúzusról a legtöbbször felvételeket is készítettek, azokat is megosztották egymás között.

A KR NNI nyomozói a hat gyanúsítottnál összesen több mint százezer ilyen kép- és videófelvételt találtak. A hat férfi közül egy bűnügyi felügyelet alatt áll, öten letartóztatásban vannak. A nyomozást lezárta a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály Nyomozó Osztálya, és a több száz oldalas aktát átadta az ügyészségnek.