Klinikai és laboratóriumi munkatársként is felvesz fizetést a Pécsi Tudományegyetem kuratóriumi elnöke

Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem kuratóriumának elnöke az intézmény legfőbb vezetője, de beosztott munkatársként is dolgozhat az egyetem egyik klinikáján és a humán reprodukciós intézetben, és mindegyik helyen fizetést is felvesz, számolt be róla a Telex.

A lap cikke szerint az egyetemek alapítványi átalakítása, azaz az úgynevezett modellváltás okozta a furcsa személyi összefonódásokat. Bódis felsőoktatási államtitkárként vezényelte le annak idején az egyetemek alapítványi átalakulását.

Bódis József még államtitkár volt, amikor a Pécsi Tudományegyetem kuratóriumának elnökévé nevezte ki Palkovics László miniszter. Bódis ma már ugyan nem államtitkár, de amellett, hogy kuratóriumi elnökként az egyetemet fenntartó közérdekű alapítvány legfőbb vezetője, egyben a Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának munkatársa, valamint az egyetemen működő Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium munkatársa is.

Az összesítés szerint Bódis javadalma kuratóriumi elnökként a rektori feladatok ellátásáért járó bérelem 50 százaléka. A Pécsi Tudományegyetem oldalán található közzétételi lista szerint Miseta Attila rektor „törvény szerinti havi illetménye” bruttó 4 325 000 forint. Ez azonban az egyetem sajtóirdoájának válasza szerint nem azonos a „rektori feladatok ellátásáért járó bérelemmel”. A rektori feladatok ellátásáért járó bér bruttó 3 500 000 forint, így tehát Bódis elnöki fizetése bruttó 1 750 000 forint.

Bódis a PTE közlése szerint napi 4 órás részmunkaidőben dolgozik a klinikán, és fizetése szakorvosként az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény alapján járó illetmény és a tudományos fokozata szerint őt megillető képesítési pótlék arányos része. Tekintve Bódis József 69 éves korát, a bértábla szerinti legmagasabb, bruttó 2 380 057 forintos alapilletményre jogosult, ami még egy félállában is igencsak komoly, egymillió forint feletti összeg, és még ehhez jön a pótlék.

Bódis a laboratórium munkatársaként „a FEOR 1413 Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője megnevezésű foglalkoztatás 2021-es béradatai alapján adható bérösszeg 50 százalékát kapja”. Itt csak irányadó összeget tudtak írni, a KSH táblázata szerint ebben a munkakörben 50 év felett bruttó 1 119 497 forint az átlagkereset, tehát Bódis itt is kap még bruttó 560 ezer forintot.

A Pécsi Tudományegyetem a lap megkeresésére közölte, minden jogszerű, hiszen jogszabály nem tiltja, hogy a kuratóriumi elnökök más pozíciókat is betöltsenek, akár saját egyetemükön is. Indoklásuk szerint a fenti esetekben nem áll fenn összeférhetetlenség, mert a jogszabály kifejezetten rögzíti, hogy a kuratóriumi tagság nem összeférhetetlen egyéb tisztséggel, megbízatással.

Bár az ilyen és ehhez hasonló furcsa hatásköri- és pozíciókeveredések az Európai Uniónak is szemet szúrtak, a magyar Országgyűlés nem azzal válaszolt, hogy megszüntette a személyi összefonódásokat, hanem csak lehetővé tette ezek elkerülését. Tavaly októberben mindössze azzal módosították a közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó törvényt, hogy akinél fennállhat az összeférhetetlenség, tehát közvetlen vagy közvetett személyes érdeke vagy körülménye miatt (ideértve a családi, érzelmi okokat, politikai vagy nemzeti hovatartozást is) érintett, annak ezt a döntéshozatal előtt írásban kell jeleznie. Ebben az esetben az alapítvány köteles biztosítani, hogy az érintett személy az alapítványi döntéshozatalban nem vehet részt, olvasható a cikkben.