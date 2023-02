Megkérdezték Varga Juditot, kire célozhatott Völner Pál

Az egyik kiszivárogtatott hangfelvételen a hivatali vesztegetéssel vádolt Völner Pál volt igazságügyi miniszter-helyettes arról beszélt a feleségének, hogy „tud olyat mondani, hogy egy-két embernek meginogjon a széke”. Erre kérdezett rá Varga Judit igazságügyi miniszternél Sebián-Petrovszki László DK-s képviselő, mivel szerinte Völner szavai nehezen értelmezhetőek másként, mint hogy „nem Völnernél van a szál vége, nem ő a végrehajtó maffia ügyében a legfelső szintű szereplő”. – Hanem akkor kicsoda? – kérdezi az ellenzéki politikus, aki szerint a legkézenfekvőbb Völner egykori közvetlen főnökére, vagyis Varga Juditra gondolni, ha ugyan a szálak még ennél is tovább nem vezetnek.

Sebián-Petrovszki arra a lehallgatott telefonbeszélgetésre is rákérdezett, amelyben Völnerék egy felfüggesztett végrehajtóról beszélnek, aki azzal fenyegetőzött, hogy följelenti Völnert és Vargát bűnpártolásért.

A képviselő összesen 12 kérdést tett fel Varga Juditnak, aki helyett Völner utódja, Répássy Róbert válaszolt.

– A kérdésében hivatkozott büntetőeljárás és a nyomozás során beszerzett bizonyítékok értékelése nem tartozik a kormány hatáskörébe. Figyelemmel arra is, hogy a kérdésében hivatkozott ügyben az ügyészség vádat emelt, tájékoztatom, hogy az Igazságügyi Minisztérium folyamatban lévő bírósági eljárásokról nem nyilvánít véleményt – kerülte meg az érdemi választ Répássy, aki azzal is elpasszolta a kérdést, hogy a hatályos szabályozás szerint semmi közük a végrehajtókhoz, mivel „a végrehajtók feletti felügyeletet a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága látja el”. Ez így is van, 2021 végén vették el az igazságügyi tárcától, amikor kiderült, hogy Völner Pál asszisztálásával súlyos százmilliós kenőpénzeket fizettek Schadl Györgynek, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökének a végrehajtói helyekért az érintettek, és ebből részesült az egykori államtitkár is.