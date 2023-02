Polt Péternek már nincs meg a vitorlás kishajója

Sorban érkeznek a vagyonnyilatkozatok, melyek sorát most már Polt Péter legfőbb ügyész bevallása is gazdagítja. Ebből kiderül, hogy hét ingatlan is van a nevén, ebből kettő a II. kerületben, egy Balatonfüreden, további három vidéken, valamint egy Ausztriában. Ez utóbbit Polt a dokumentum tanúsága szerint tavaly május végén vásárolta. A Bad Kleinkirchheimben található 35 négyzetméteres ingatlan lakóházként szerepel az iratban, amihez tartozik egy 8 négyzetméteres erkély és egy 2,5 négyzetméteres tároló is.

Ahogy arra a Hvg rámutatott, a legfőbb ügyész mindenbizonnyal megvált a korábbi bevallásokban szereplő 1979-es DOFUR24-es vitorlás kishajójától, ahogy a 2014-ben vásárolt Opel Mokkájától is. Egyik sem szerepel a legfrissebb vagyonnyilatkozatában.

Nem Polt Péter a tisztségviselők közül, aki Ausztriában vásárolt ingatlant a közelmúltban: Hadházy Ákos Bécsben vett lakást, de egyelőre nincs szándékában odaköltözni.

Mindeközben az újonnan felállított Integritás Hatóság elnökének, Bíró Ferencnek a százmillió forintot is meghaladja a vagyona. Ingatlanjai mellett nincsenek nagyobb vagyontárgyai, van viszont 35 milliós megtakarítása értékpapírban, és ötmillió forint készpént is a rendelkezésére áll.

93 990 000 forint van a számláján, míg egy másik devizaszámlán további 9,1 milliója van, amit hongkongi dollárban tart.