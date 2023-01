Zivatar, havazás, hófúvás miatt adtak ki figyelmeztetéseket – térképen a veszélyek

Egyre nagyobb területen vált át az eső havas esőbe, havazásba. Egyre nagyobb területen vált át az eső havas esőbe, havazásba. A hegyekben akár 10 centis hótakaró is kialakulhat, a zivatatrokat viharos szél, jégeső kísérheti.

Borult lesz az ég, csak a Tiszántúlon szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Sok helyen hullhat csapadék. A Dunántúlon, a Duna mentén és az Északi-középhegységben havazás, havas eső, az Alföld legnagyobb részén döntően eső valószínű, a hegyekben vastagabb hóréteg is lehet. A délkeleti megyékben egy-egy zivatar is kialakulhat. Késő délutánra szűnni kezd a csapadék, este már csak kevés helyen eshet. A Dunántúlon az északi, az Alföldön a délnyugati szelet kísérik erős széllökések. A hőmérséklet napközben 0 és 5, az Alföldön többnyire 5 és 10 fok között alakul, de a keleti, délkeleti határ mentén 11-12 fok is lehet. Késő estére -3 és +4 fok közé hűl le a levegő, nyugaton lesz a hidegebb – írja a Kiderül.hu, amely szerint kettős fronthatás okozhat vérnyomás ingadozást, koncentrációs problémát, alvászavart.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, citromsárga figyelmeztetéseket adott ki zivatar, havazás és hófúvás veszélye miatt.

Azt írták, csütörtök éjfélig egyre nagyobb területen vált át az eső havas esőbe, havazásba. A magasabban fekvő (300 m feletti) területeken érdemi, akár 10 centis hótakaró is kialakulhat, síkvidéken a fagypont körüli, kevéssel afölötti hőmérsékleti értékek miatt bizonytalanabb a kialakuló hóréteg vastagsága, elsősorban Zala, Somogy, Veszprém, Komárom-Esztergom megyék, illetve a Dunakanyar térségében több centis olvadozó, tapadó hóréteg is lehet. A Dunántúli-középhegységben az erős, olykor viharos északi szél hófúvást eredményezhet. A keleti, délkeleti határvidék közelében zivatarok is kialakulhatnak, amelyekhez intenzív csapadék, erős, viharos széllökések (60-75 km/h), esetleg aprószemű jég társulhatnak.