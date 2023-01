Kirakta a kormány véleményezésre az igazságügyi reform tervezetét, amivel ki szeretnénk békülni az EU-val

Az Európai Bizottsággal való megállapodás értelmében tett igazságügyi vállalásainkkal kapcsolatos kodifikációt elvégeztük, a szöveget társadalmi egyeztetésre bocsátottuk a szerdai nap folyamán

– írja Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. Ez az átfogó reformtervezet, amelyet azért tervez elfogadni a kormány, hogy ezzel feloldja a Magyarországnak az unió hétéves költségvetéséből járó, jelenleg befagyasztott pénzeket, valamint hozzáférjen a Helyreállítási Alap pénzeihez.

A reformot a Bizottság szupermérföldkőként értelmezi, amelyet mindenképp teljesítenie kell a kormánynak a pénzek feloldásához. Erről részletesen itt írtunk.

A javaslat ebben a formájában megerősítené az Országos Bírói Tanács szerepét az Országos Bírósági Hivatallal szemben, valamint több más, korábban is beígért változtatás is szerepel benne. Megszűnik például az a lehetőség, hogy a hatóságok az Alkotmánybírósághoz fordulhassanak, valamint az is, hogy az alkotmánybírók kérhessék, hogy bíróvá nevezzék ki őket.