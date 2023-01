Kommunikációs és vezetői kompetenciák: IT területen sem csak a technikai tudás számít

Milyen skillek kellenek IT területen az előrelépéshez? Mire számíthatunk egy programozóképzés után? Ádám mesél.

2019-ben végezted el a Green Fox Junior programozó képzését. Miért váltottál IT területre?

Geográfusként végeztem, majd a fejlesztéspolitikában dolgoztam kb. 5 évig. Zavart az előmeneteli lehetőségek korlátozottsága, ezért szerettem volna váltani. Bár korábban nem gondoltam, hogy a programozás nekem való, a lehetőség foglalkoztatott, így elmentem egy Green Fox Infóestre, ami meghozta a kedvemet. A képzésen hamar rájöttem, hogy a programozás egy rendkívül kreatív tevékenység, amihez logikai érzékre ugyan szükség van, de nem feltétlenül kell matekzseninek lenni.

Milyen volt a képzés?



Az egyik legnagyobb előnye számomra az volt, hogy egy teljes eszköztárat kaptam ahhoz, hogy a jövőben folyamatosan fejlesszem magam. Ugyanis a mentorok nem mondták el a megoldást a problémákra, hanem a kezünkbe adták az ásót, de ásni nekünk kellett.

Milyen volt az álláskeresés?



A képzés után 6-7 interjún voltam. Előfordult, hogy az utolsó rostán estem ki, de volt, hogy én utasítottam vissza egy cég ajánlatát, mert nem láttam benne perspektívát. Fontosnak tartottam, hogy kilátásban legyen egy fejlődési pálya, amihez megkapom a szükséges támogatást, például szakmai képzések formájában. Végül az EPAM-hoz vettek fel, ahol 3,5 éve dolgozom.

Milyen állomásokon mentél azóta végig?



Azzal a mindsettel érkeztem a céghez, hogy fejlődni szeretnék, ebben abszolút támogattak, és én is sok plusz felelősséget vállaltam. Egy idő után team lead deputy lettem, és nemrég léptem senior fejlesztői pozícióba. Ehhez általában 5 év szakmai tapasztalatra van szükség, de ez nem törvényszerű. Le kellett tennem egy senior vizsgát is egy nemzetközi bizottság előtt, ahol a technikai tudás mellett a soft skilleket is felmérték, illetve egy komolyabb bemutatkozó prezentációt kellett tartani, ami az erősségekről és tervekről is szól. Ez jól mutatja, hogy senior programozóként a technikai skillek mellet fontos, hogy az ember kommunikációs és vezetői kompetenciákkal is rendelkezzen, illetve el tudja adni magát.

Szerinted minek köszönhető a gyors előmeneteled?



Kezdettől nagyon motivált voltam, sok időt és energiát fektettem a fejlődésbe. Sokat segített, hogy jó projektre kerültem, és hogy támogató közeg vett körül. Az a tapasztalatom, hogy ha valaki talpraesett és jól kommunikál, azt általában segítik, illetve próbálják megtartani.

Mennyire váltotta be a képzés a hozzá fűzött reményeidet fizetés tekintetében?



Jobban keresek, mint az előző szakmámban, bár eleinte nem volt jelentős az eltérés. A mostani fizetésem már többszöröse a karrierváltás előttinek, és ezáltal nagyobb szintű megbecsülést érzek.