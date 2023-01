Megszületett a bérmegállapodás, 16 százalékos emelést kapnak a kukások

A hulladékgazdálkodási divíziót képviselő szakszervezetek vezetői és a Budapesti Közművek vezérigazgatója aláírták az érintett terület munkavállalóira vonatkozó 2023. évi megállapodást. A megállapodást aláírásukkal támogatták a dolgozók által delegált képviselők is

A bérmegállapodás értelmében az FKF hulladékgazdálkodási szakterületének fizikai dolgozói (a hulladékbegyűjtésben és -szállításban résztvevő munkavállalók, és a tevékenységet közvetlenül irányító és támogató dolgozók) 16 százalékos béremelésben részesülnek január 1-től. Az egyezség fontos eleme továbbá, hogy átalakítják a társaságnál évek óta alkalmazott, az egyes résztevékenységek bérezését rögzítő ösztönző rendszert – olvasható a 24.hu-hoz eljuttatott közleményükben.

„A jelenlegi feszített gazdasági helyzetben önmagában is komoly eredmény a megállapodás megszületése, de nem kevésbé fontosak a tartalmi változások is. Az ösztönző rendszer átalakítása fontos volt az érintett Munkavállalók számára, emellett már az év közepén induló új, országos hulladékgazdálkodási modellt és a körforgásos gazdaság koncepcióját is figyelembe veszi. A fővárost és a környező agglomerációt kiszolgáló munkavállalói közösség pedig a feladatellátás jellegéhez igazodó motivációs rendszerben végezheti munkáját” – nyilatkozta Mártha Imre, a BKM Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a bérmegállapodás megszületése után.

Mint ismert, október elején pár napot sztrájkoltak a kukások, amivel többek között 200 ezer forintos rendkívüli rezsitámogatást és 120 ezer forintos karácsonyi jutalmat harcoltak ki.