Rombolónak tartja a Pintér-tervet az oktatáskutató, szerinte sokan elhagyhatják a pályát

Nahalka István szerint ilyen teljesítményértékelés a multiknál sem szokás, nem lepné meg, ha felmondási hullám kezdődne az iskolákban.

Az oktatáskutató szerint a minősítési rendszer átalakítása tovább ront az oktatás helyzetén, rosszabb lesz a pedagógusok számára, fokozza a feszültségeket. A tanárok döntő többsége gyűlölte az eddigi minősítést is, de ez még jobban gyűlölhető. Nahalka István az mfor.hu-nak azt mondta, nem csodálkozna, ha sokan letennék a krétát, azt mondanák, ez már sok.

Az eddigi minősítési és értékelési rendszer is hallatlanul problematikus volt, és az új is az lesz, mert a pedagógusra fókuszál a szervezet helyett. Ez ellentmond mind a modern szervezettudománynak, mind a modern pedagógiának. A megújulást nem az egyes emberekben kell keresni, hanem a szervezeti kultúrában, mert a hatékonyság azon múlik. A Pintér Sándor-féle tervezet a gyerekekről eltereli a fókuszt, mindent a pedagógus vállára tesz, ami nonszensz, erkölcsileg is megkérdőjelezhető.

Nem lehet egyetlen pedagógusra ráterhelni a pozitívumokat, negatívumokat, problémákat. Ez a lehetetlen kategóriájába tartozik

– tette hozzá Nahalka István, aki szerint az is ellentmond a modern pedagógiának, hogy nem segítik az önértékelést, az intézményen belüli, igazgatói minősítés ugyanis valójában külső értékelés a tanárnak.

Ilyen még a kapitalista cégeknél sincs

Ráadásul a gyakorlatban ez a (jutalmazó-büntető) minősítés egy nagyobb tantestületben a „feltáró, segítő jelleg helyett kötelező és formális lesz”, óriási feszültségeket fog teremteni. A szakértő szerint hamis érv, hogy más szakmákban is értékelik a teljesítményt, mert a cégekkel ellentétben egy iskolában nincs profit, kapitalista versengés. Egy pedagógusnak kreatívnak, ötletesnek, alkotónak kellene lennie,

ezt az elvileg alkotó értelmiségi tevékenységet nem lehet úgy ösztönözni, hogy amit az alsó 20 százaléktól elveszünk, azt odaadjuk a felső 20 százaléknak, magyarán az igazgató át fog csoportosítani béreket. Ilyen még a kapitalista cégeknél sincs, hogy amit elvesznek a rosszabb dolgozóktól, odaadják a jobbaknak. Ezzel nagyon komoly bajok lesznek.

Az oktatáskutató nem zárta ki, hogy mindez egyfajta visszavágás a tanárok tiltakozására, a béremelésük körül folyó mizériára, mivel Pintér Sándor számára a rend a fontos az oktatásban is, azt hiszi, hogy a rendőri filozófiát oda is át lehet ültetni, noha ott minden szempontól más viszonyok vannak, a tanítás más, mint a rendvédelem.

A pedagógiai munka teljes félreértésének nevezte korábban a Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) elnöke is a tervezetet. A Népszavának Trencsényi László azt mondta, a koncepció több szempontból is elrontott formája a teljesítménymérésnek, mert a pedagógusok munkáját így nem lehet egyéni szinten mérni, már csak azért sem, mert például a diákok eredményei nem egy-egy tanártól, hanem szinte az egész tantestülettől és más körülményektől is függenek, egyénileg megjelölt teljesítménycélokat (amelyekre a tárca több példát is hozott) pedig nem lehet a rendszerből kiemelve teljesíteni.