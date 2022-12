Világ életemben kerültem a kamionokat. Soha nem kerültem ilyen szituációba, hogy engem bárki is szendvicsbe tudjon nyomni. Egyetlen egy másodpercem volt átgondolni, hogy itt most én meg fogok halni.

Többek közt erről beszél a Magyar Közút legújabb videójában az a nő, akinek forgalmi okból lassító személyautójába hátulról becsapódott egy kamionos, ezzel belökve őt a személyautó előtt megálló másik kamion pótkocsija alá november 16-án, Szolnok külterületén a 4-es főúton található Szent István hídon.

Csodával határos módon Tömösközi Kata komolyabb sérülés nélkül túlélte az esetet. Történetével a Közút arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az ünnepek alatt várhatóan megnövekedett forgalomban is mindenki fokozottan figyeljen az utakon, hiszen Kata esetéből is látszik, hogy mindössze pár másodperc is elég, hogy megtörténjen a baj.

A nő arról beszélt, 17 éves korában szerzett jogosítványt, azóta közel kétmillió kilométert is levezetett. Jó sofőrnek tartotta magát, és helyzeti előnye van, hiszen a párja autószerelő, ezért tökéletes műszaki állapotban volt a járműje a karambol idején.

A baleset úgy történt, hogy szemből egy autó előzött egy másikat, a Kata előtt haladó kamion ezért lassított, a mögötte érkező kamionos viszont ezt nem tudta lereagálni időben és összenyomták a nő autóját. Ez a videóban látható animáción egyébként jól kivehető.

Valami rettenetes. Nyitódott, csapódott, tört. Ez így minden egyszerre pár másodperc alatt. Az ember amikor a filmekben lát autófelborulásokat, akkor sem hall ilyen hangokat. Iszonyatos volt, amikor az elemek gyűrődtek az erő hatására. Szinte már leírhatatlan az a rengeteg hanghatás, ami ott történt. Becsuktam a szemem és elkönyveltem, hogy ha ennyi volt az életem, akkor már ezért érdemes volt élni

– emlékezett vissza. Sajnálta ugyanakkor, hogyha meghal, nem fogja tudni elmondani a párjának, hogy mi történt.

„Pár másodpercig mintha ott sem lettem volna. Ez egy nagyon fura dolog, mert nem veszítettem el az eszméletemet. Talán ez lehet az a halálközeli élmény” – folytatta.

Az mentette meg az életét, hogy magzatpózba helyezte magát az ütközés előtt. A vádlija és a bokája a mai napig fekete. Kata számára az ütközés után furcsa volt, hogy lélegzik. Ott pánikolt, mert érzett benzinszagot, és félt, hogy felrobban.

Később nagyon elkezdett fájni a feje és hányingere volt, ezért visszamentek az orvoshoz. Kiderült, enyhe agyrázkódást szenvedett és egy degeneratív nyaki sérülése is van, amire gyógyszer nincsen.

Az edukatív céllal készült videóval a Közút arra szeretné ráirányítani mindenki figyelmét, hogy egy aprónak tűnő mulasztás, meggoldolatlanság, egy rosszkor elindított manőver hogyan vezethet pár röpke másodperc alatt egy akár végzetes kimenetelű balesethez.

Az ünnepek alatt várhatóan országszerte megnő majd a forgalom, így még inkább résen kell lenni útközben, higgadtan közlekedni és fokozottan figyelni a forgalmi helyzetekre. Fontos az is, hogy műszakilag megfelelően felkészített járművel induljunk útnak és utazás előtt tájékozódjunk az aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használni az optimális útvonal megtervezéséhez.