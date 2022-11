Magyar faluban élt a három tonna hasis csempészetével gyanúsított szlovák bandavezér a feleségével

Tizenegy ország részvételével zajlott le pár nappal ezelőtt az a példátlan nemzetközi razzia, melynek az Európai Unió számára legnagyobb kockázatot jelentő bűnözői hálózatok vezetőinek, illetve tagjainak elfogása volt a célja.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda tájékoztatása szerint nyolc országban folytak nyomozások a nemzetközi bűnszervezetek feltérképezésével kapcsolatosan, köztük Magyarországon is. Az akciót az EUROJUST hágai központjából korrdinálták.

Európa-szerte összesen 94 helyszínen hajtottak végre különböző eljárási cselekményeket a nyomozó hatóságok, melynek eredményeként 44 személyt vettek őrizetbe. Hazánk mellett Csehországban, Franciaországban, Lettországban, Litvániában, Spanyolországban, Szlovákiában, sőt még az USA-ban is voltak elfogások és kutatások.

Ezek során kokaint, hasist, kannabiszt és metamfetamint, lőfegyvert, lőszert és nagy mennyiségben hamis okiratokat is találtak az eljáró szervek. A rengeteg műszaki és csúcstechnológiai eszköz mellett több százezer euro értékben foglaltak le készpénzt, valamint legalább ugyanekkora összegben luxusórákat, illetve értékes festményeket és gépjárműveket, de olyan ingatlanokat is zár alá vettek, melyek összértéke elérheti a több tízmillió eurot is.

A KR NNI győri nyomozói a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészséghez érkezett európai nyomozási határozat alapján a Terrorelhárítási Központ és a KR Különleges Szolgálatok Igazgatóság Bevetést Támogató Osztály támogatását kérve dolgoztak együtt a szlovák partnerekkel. Richard E. és felesége, Nikola S. szlovák állampolgárok bezenyei családi házában hajtottak végre házkutatást, mely során különböző típusú kábítószereket, műholdas telefont és 35 ezer euro készpénz foglaltak le.

A házaspárt nem kevesebb, mint három tonna hasis csempészetével gyanúsítják a hatóságok. Bár az eljárási cselekmények számát tekintve Magyarország kis szelet volt a tortában, a magyar hatóságok közreműködése és háttérmunkája nélkül nem kerülhetett volna sor az egyik első számú célszemély, vagyis Richard E. és felesége szlovákiai elfogására.