Nyilvános a titkosszolgálati jelentés: nem 1,8 milliárd, hanem 3 milliárd forintot küldött az Action for Democracy Magyarországra

Csak a Datadat-csoporthoz 1,5 milliárd forint jutott az összegből, egymilliárd pedig az Ez a lényeg nevű ellenzéki propagandalap kiadójához került.

Elérhetővé vált az Országgyűlés honlapján a Nemzeti Információs Központ (NIK) rövid tájékoztatója, amelyben több új információ is szerepel az ellenzék tengerentúli támogatásáról.

A Nemzetbiztonsági Bizottság november 17-ei ülésén mutatták be azt a titkosszolgálati jelentést, amelynek egyes részeit – a bizottságot vezető jobbikos Sas Zoltán kérésére – feloldották a titkosítás alól. Ezt kérte korábban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Márki-Zay Péter, az ellenzéki pártok miniszterelnök-jelöltje is. A beszámolóban az olvasható, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendőrség mellett a polgári titkosszolgálatok folytatnak vizsgálatokat az Egyesült Államokból érkező támogatások ügyében.

Az eddig is tudott volt (igaz, csak az országgyűlési választás után derült ki), hogy az Action for Democracy 1 milliárd 848 millió forinttal támogatta a Márki-Zay vezette Mindenki Magyarországa Mozgalmat. (Az Action for Democracy egy idén februárban alakult szervezet, amely bevallása szerint a demokratikus értékeket ápoló civileket és kezdeményezéseket támogat. Ügyvezetője Korányi Dávid, aki Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója volt a Városházán.) A jelentés szerint ebből az MMM mintegy 1,4 milliárd forintot fizetett ki a közösségi médiás ügynökségként működő és tanácsadói feladatokat is ellátó Datadat-csoportnak.

Új információ viszont, hogy az AfD ezen felül utalt az Oraculum 2020 Kft.-nek is 1 milliárd forintot. Az Oraculum a jelentés szerint ebből 324 milliót továbbutalt a DatAtadat Professionalnak, valamint a Datadat Professional maga is kapott még további 148 millió forintot az AFD-től.

Az Oraculum 2020 Kft. az Ezalenyeg.hu nevű ellenzéki propagandalap kiadója, amelynek tulajdonosa Páva Zoltán, akinek édesapja korábban MSZP-s országgyűlési képviselője és Komló polgármestere is volt, de ő maga is dolgozott a szocialistáknak. A lap az országgyűlési választást megelőzően 227 millió forintot költött hirdetésekre a Facebook adatai szerint.

A dokumentum alapján a februárban megalakult AfD tehát több mint hárommilliárd forint támogatást nyújtott magyarországi civil szervezeteknek, illetve az említett vállalkozásoknak.

„Mivel a politikai pártoknak nyújtott, bárminemű külföldi támogatás mind Magyarországon, mind az EU vezető tagállamaiban tiltott, és költségvetésüket folyamatosan ellenőrzik, tudatos lehetett a külföldi támogatás ezen csatornáinak használata, ami összetettebbé teszi az ügy nemzetbiztonsági vetületét” – olvasható a parlamenti honlapján elérhető titkosszolgálati tájékoztatóban, amely szerint jelenleg is folyamatban van az elemző-értékelő tevékenység a tekintetben, hogy az érintett magyar civil szervezetek és cégek mire használták fel a külföldről kapott támogatást.

A jelentésben az is olvasható, hogy egyértelmű kapcsolat mutatható ki az AfD valamint az „Egyesült Államok kormányzata és nemzetbiztonsági közössége különböző szereplői közt.”

Az USA-ból érkező támogatás most már hetek óta téma a hazai nyilvánosságban, korábbi cikkünk, amelyben feltűnik az Ezalenyeg.hu, illetve a Datadat-csoport is, itt olvasható.

Ebben megírtuk: a bécsi cég Datadat Gmbh-nak (amely az ellenzéki kampányra szerződött az MMM-mel) két vállalkozás a tulajdonosa. A kisebbségi (az AVSF GmbH) a volt Együtt-elnök Szigetvári Viktoré és Ficsor Ádámé, aki korábban Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kabinetfőnöke, a Bajnai-kormányban pedig a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter volt. A többségi tulajdonrész pedig a Higher Ground Labs Fund III LP-é. A 24.hu megpróbálta korábban kideríteni, kik a big datára specializálódott szervezet mögött álló cég végső tulajdonosai, ám falakba ütköztünk. A Higher Ground Labs Fund III LP fő részvényese ugyanis egy, az offshore-paradicsomnak számító Delaware államban bejegyzett cég. Szigetvári és Ficsor emellett még tulajdonos a Datadat Professionalban is. Bajnai Gordon volt kormányfő pedig az EBIT Consulting nevű cégén keresztül évek óta tulajdonos a Datadat Professional, a Datadat Research, illetve a Datadat HR nevű magyarországi cégekben.