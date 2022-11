A legkisebbek is képviseltetik magukat az élőláncon

A megmozduláson egészen kicsik is vannak szép számmal, kisiskolás csoportok is például, de volt, aki babakocsival állt be az élőláncba. A budai oldalon a Rudas Gyógyfürdő után van egy nagyobb „folt”, de aztán a Várkert Bazár alatt újra folyamatossá válik a tömeg. Egy Mol-kamion is dudálással fejezi ki szimpátiáját. A szervezők köszönik a részvételt, kilenc óra után bejelentik az élőlánc végét. A tömeg lassan, komótosan elindul haza, vagy az iskolába.