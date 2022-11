Kedd esti törvénydömping: Itt az egészségügyi törvény átalakítása és az újabb engedmények az uniónak

Több törvényjavaslatot is benyújtott kedd este a kormány egy nagyobb módosításcsomaggal.

Ezek egyike az egészségügyi törvényt alakítja át, az egészségügyi ellátórendszer szinte minden szegmenség érintve. A kormány összefoglalása szerint a változtatások a következők:

egészségügyi alapellátás terén a praxiskörzetek meghatározása során állami szerepvállalás biztosítása,

az ügyeleti rendszerben az állami mentőszolgálat szerepének bővítése,

az alapellátásban jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő szoftver használata,

a járóbeteg-ellátásban az állami szerepvállalás növeléséhez szükséges intézkedések

biztosítása,

biztosítása, a fekvőbeteg-ellátásban a segítő személyre vonatkozó szabályok bevezetése,

az egészségügyi dolgozók minősítésére vonatkozó szabályainak kibővítése,

egészségügyben történő közreműködési jogviszonyok felszámolása,

a szakápolási rendszer átalakítása.

Ezen kívül több olyan törvényjavaslatot is benyújtottak, amelyek az Európai Bizottsággal való megegyezést szolgálják.

Az egyik benyújtott törvényjavaslat a vagyonnyilatkozati rendszer módosítása. Ezt nemrég módosították, akkor gyengítve arra a mintára, amelyet az Európai Parlament is használ, majd ezt később visszavonták. Most viszont jelentősen megerősítik, ezzel egy év alatt harmadszorra változtatva a rendszeren. A NAIH felhatalmazást kap, hogy ellenőrizze az új típusú közzététel teljesítését, a nyilatkozatokat pedig, beleértve a nem nyilvánosakat is, az Integritás Hatóság ellenőrizheti.

Egy másik benyújtott törvényjavaslat az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságot érinti. A kormány a hatóságot, ami eddig az államháztartásért felelős miniszter irányítása alatt állt, önálló államigazgatási szervvé alakítja át. Ugyanez a javaslat a már korábban létrehozott Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság valamint az Integritás Hatóság működését is kiegészíti, újabb függetlenségi garanciákat adva mind a két szervezetnek. Az indoklás külön kimondja, hogy erre a kondicionalitási mechanizmus részeként kerül sor.

Egy másik törvényjavaslat a pénzügyi szektorra vonatkozó szabályokat alakítja át, ez nagyrészt a jelzálog-hitelintézetek refinanszírozói tevékenységére vonatkozik.

Az MNB-ről szóló törvényt is átalakítják, ez a központi bank tőkeellátottságát kívánja biztosítani.