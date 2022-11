„Térdelj le!” – terjed egy videó, amin egy kamasz az egri belvárosban pofoz és aláz meg egy másik gyereket

Ismét előkerült egy olyan videó, amin az látható, hogy magyarországi kamaszok fenyegetik, alázzák, bántalmazzák egymást, ezúttal az RTL szerkesztőségéhez juttatott el egy felvételt egy néző. A videó még a nyáron készült Egerben, feltehetően a belvárosban, az Erzsébet udvarnál, egy kapualjban.

A videón az látható, hogy egy fiatal azt követeli a társától, hogy ereszkedjen térdre előtte, ám miután az nem engedelmeskedik, támadója többször is megüti őt.

Hiába kérték a többiek, a fiú nem hagyta abba a nyilvános megalázást, az iskolatáskás gyerek végül rémülten letérdelt előtte.

A felvételen az is látható, hogy a dolog nem pusztán fényes nappal történt, de több szemtanúja is volt a jelenetnek, a felvételen is látható egy ponton, hogy egy járókelő elsétál a kamera előtt, egészen közel a két fiúhoz.

Hogy hány évesek lehettek a fiatalok, és melyik iskola tanulói, nem tudni. A rendőrség nem tud az esetről, az RTL kérdésére azt írták, az ügyben nem érkezett bejelentés hozzájuk.