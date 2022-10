A Twitteren vágott vissza Orbán Viktornak az amerikai nagykövet

Orbán Viktor miniszterelnök nemrég kirakta Twitterre azt a kinyomtatott cikket, amelyet Donald Trump küldött neki. A cikk arról szólt, hogy Trump második ciklusa Szijjártó Péter szerint az eddigi legjobb magyar-amerikai kapcsolatokat hozhatja el.

Trump híres szokása, hogy filccel ír kinyotatott cikkekre, és azokat küldi el az embereknek. Ezt tette most Orbánnal is, és annyit írt a cikkre, hogy

Ezt osztotta meg a miniszterelnök. Az ő posztját pedig David Pressman, az új amerikai nagykövet, aki azt írta:

With Hungary facing economic challenges and Vladimir Putin’s war on its doorstep, the time for a great US-HU relationship? Right now. https://t.co/idaYsIF2NQ

— Ambassador David Pressman (@USAmbHungary) October 27, 2022