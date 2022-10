Bevezetik a Tiborcz-adót Karácsonyék a Margitszigeten

Értékalapú építményadót vezet be a fővárosi önkormányzat az általa közvetlenül igazgatott Margitszigeten – írja MTI. A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett javaslatot a képviselők 18 igennel, 12 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett fogadták el.

A Fővárosi Közgyűlés január elsejétől 1 százalékos adót vett ki az egymilliárd forint értéket meghaladó magán-luxusingatlanok után.

Az előterjesztés elfogadásával a testület felkérte Karácsony Gergelyt: tegyen olyan javaslatot a kerületi önkormányzatoknak, hogy az építményadóra vonatkozó szabályozásukat tekintsék át, és az egymilliárd forintnál nagyobb forgalmi értékkel rendelkező lakásokra vonatkozó esetleges eddigi adómentességet szüntessék meg.

Karácsony Gergely azt hangsúlyozta: céljuk, hogy tágítsák a mozgásteret egy igazságosabb adórendszer irányába.

A főpolgármester – aki a 2019-es önkormányzati választási kampányban ígérte meg a Tiborcz-adó bevezetését – a Facebook-oldalán azt írja:

Meggyőződésem, hogy a most pusztító erővel érkező szociális krízis idején különösen igaz: a nagyobb vagyon nagyobb felelősségvállalással, több szolidaritással kell együtt járjon. Ezért hamarosan kéréssel fordulok a leggazdagabb magyarokhoz, hogy járuljanak hozzá ők is a fővárosi rezsitámogatási rendszerhez, mutassanak ők is példát szolidaritásból. Ez egy kérés lesz, mert így tartom helyesnek. Kérésnél azonban messze több, kötelesség visszavenni a közösség érdekében, a közösség céljaira a közpénzből lett magánvagyonokból. Ezt a célt szolgálja a Tiborcz-adó. Tudom, önmagában ez nem oldja meg a megélhetési válságot, de ez egyfajta értékválasztás, amihez ragaszkodom, és amire felhatalmazást kaptam a budapestiektől.

A szabályozás azért a Margitszigetre vonatkozik, mert erre terjed ki a Főváros rendeletalkotási jogköre, kár azonban ezt megmosolyogni, hiszen a Tiborcz-adóról szóló rendelet a mai naptól mintát ad a kerületeknek. A luxusingatlanokra kivethető adó ugyanis kerületi hatáskör, a Főváros ma megalkotta ennek a mintaszabályozását, innentől a kerületeken múlik, élnek-e vele.