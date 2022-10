Karácsony Gergely: 1956-ban is a diákokkal indult…

Hatvanhat évvel ezelőtt is a diákok 16 pontja indította útjára a forradalmi ellenállást, erre is emlékezünk a mai nemzeti ünnepen, amikor újra nemzeti ügy mellett kell kiállnunk. Mert az oktatás ügye valódi nemzeti ügy, a diákok és a tanárok ügyével nem megosztani, hanem egyesíteni lehet és kell is az országot