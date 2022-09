Gluténmentes extrudált kenyeret hívott vissza a Nébih

Határérték feletti aflatoxin-tartalom miatt az Abonett Kft. visszahívta a forgalomból a 100 grammos kiszerelésű, Abonett gluténmentes extrudált kenyér zöldségekkel elnevezésű termékét – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn az MTI-vel.

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy a 2023.10.24-i minőségmegőrzési idővel rendelkező termékeket ne fogyasszák el.

Az Abonett Kft. a honlapján arra kérte a vásárlókat, hogy a visszahívott extrudált kenyeret küldjék vissza a 2740 Abony, Füzesér dűlő 16. postacímre, a postaköltséget a cég állja.

A Nébih a honlapján ismertette, hogy az aflatoxinok már nagyon kis mennyiségben is mérgező, májkárosító, rákkeltő, a sejtek örökítő anyagát és a szervezet védekezőrendszerét károsan befolyásoló vegyületek. Nagy mennyiségben gyors lefolyású, akut mérgezést is okozhatnak, amelynek során a kialakuló súlyos májelégtelenség akár halálhoz is vezethet.

Különösen érzékenyek az aflatoxinokra a gyermekek, valamint azok, akik a hepatitisz B vírus által okozott májgyulladásban szenvednek. Az aflatoxinnal leginkább szennyezett termények az olajos magvak (földimogyoró, pisztácia, gyapotmag, szárított gyümölcsök, fűszerek), kukorica. Az állatok szervezetébe az aflatoxin a takarmánnyal kerül be, legnagyobb mértékű kiválasztódással a tejelő teheneknél a tehéntejben lehet számítani. A lakosság védelmére számos élelmiszer és takarmány maximálisan megengedhető aflatoxin-tartalmát uniós jogszabály írja elő.

(MTI)