Egy modern otthon rezsiköltsége akár a harmada is lehet egy régebbi lakásénak

Az elszabaduló rezsi, a felújítás költsége és a piac értékítélete az újépítésű otthonok irányába terelik a vásárlókat.

Az egyre emelkedő áram- és gázárak mellett minden korábbinál fontosabbá vált, hogy energiahatékony, észszerű költségek mellett fűthető és hűthető otthonokat válasszunk, függetlenül attól, hogy az adott lakást saját célra vagy kiadásra vásároljuk. Egy magas energetikai besorolású, újépítésű lakásnak ma már jóval kisebb lehet az energiafogyasztása, mint egy hasonló méretű, akár csak 5-6 éve épült ingatlannak. Ráadásul az üzemeltetéshez és karbantartáshoz kapcsolódó költségek szempontjából is egyértelműen kedvezőbb választást jelenthetnek.

Behozhatatlan rezsielőny az újépítésű lakásoknál

Egy modern, BB energetikai besorolású, vagyis hivatalos nevén a „közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő” lakás energiaigénye akár az egyharmada is lehet egy FF kategóriába sorolt otthonénak. (Hazánkban a lakások és családi házak fele tartozik az FF vagy annál rosszabb minősítésű otthonok körébe[1], a 2000-es években épült házak jellemzően az FF besorolás követelményeit teljesítik[2].) A viszonylag fiatal, akár 10 éve épült lakások is sokkal pazarlóbban bánnak az energiával, mint a legújabbak. A Cordia kínálatában elérhető új otthonok mindegyike megfelel a hatályos rendelet és szabályozás szerinti számítások alapján legalább a BB energiahatékonysági kategória követelményeinek: sőt, akár AA, esetenként AA+ kategóriába esnek, azaz kifejezetten alacsony energiafelhasználásúak.

Ha egy korszerűtlenebb lakáshoz az átlagnál magasabb, vagyis a rezsivédett sávon felüli fogyasztás tartozik, akkor még jelentősebb az újépítésű otthonok előnye a fenntartási költségek terén. Ez ráadásul tovább nő abban az esetben, ha a rezsivédett sáv a jövőben szűkülne, netalán meg is szűnne. Mindez azt jelenti, hogy már csak emiatt is kiváló befektetési lehetőséget jelent az új otthon vásárlása, hiszen adott esetben könnyebben, gyorsabban és főként magasabb áron adható el, illetve adható bérbe. A bérlők is egyre tudatosabbak albérleteik megválasztásakor, ebből kifolyólag a befektetési céllal vásárolt ingatlanoknál is érdemes az energiahatékonyságra odafigyelni.

Mivel a meglévő lakásállomány energetikai szempontból történő fejlesztése korlátozottan és csak nehézkezesen lehetséges, az újonnan épülő házak műszaki többlete, energetikai hatékonysága akár évtizedeken keresztül alacsonyabb költségeket, környezettudatosabb működést jelenthetnek a mindenkori átlagos lakásállományhoz képest.

Elbúcsúzhatunk a radiátoroktól

Szintén az energiatakarékosságot szolgálja, hogy ezeket az otthonokat már jellemzően hőszivattyús technológiát használó, helyiségenként szabályozható, akár okostelefonról távolról is vezérelhető mennyezethűtési és -fűtési rendszerrel látják vagy látták el. Ennek eredményeként a legnagyobb energiatakarékos újlakás-portfólió a Cordia égisze alatt érhető el hazánkban. A vállalat legújabb induló projektjeit pedig az őszi lakásvásáron tervezi bemutatni. Ezeknél a fejlesztéseknél a Cordia még tovább növeli a megújuló energiahasználat részarányát.

„A kivitelezés alatt álló épületeinknél a hagyományos radiátoros fűtést felváltó alacsony hőmérsékletű mennyezeti fűtő-hűtő rendszerekkel, és a kiemelkedő hőszigetelőképességű, hőhídmentes épületszerkezetekkel ingatlanjaink éves energiafogyasztása a hatályos rendelet és szabályozás szerinti számítások alapján minden projektnél, jellemzően 50-70 kWh/m2 között van” – mondja Dancs Gábor, a Cordia energetikai projektmenedzsere. „Jelenleg az elektromos energia hőszivattyúval való felhasználása számít a leginkább racionális döntésnek. Kiemelt célunk, hogy a fosszilis energiát elhagyva kizárólag megújuló energiával lássuk el a fűtési, hűtési és melegvíz-igényeket, hosszútávon biztosítva a komfortos és energiahatékony működést legújabb fejlesztéseinkben. Mindemellett a környezet egyensúlyát is megőrizzük: a környezetbarát szerkezet egyaránt megtartja az optimális téli 20-22 °C és a nyári maximum 26 °C-ot. A minimális energiahasználat érdekében a téli benapozottság a lehető legmagasabb, ami hozzájárul a szoba kellemes hőfokához, nyáron pedig a külső árnyékolás és a megfelelő építészeti kialakítás tartja kint a Nap melegét.”

Az épületenergetika terén fontos szempont a rendszerek előállításához szükséges energia: nem jó olyan megoldásokat alkalmazni, amelyek ugyan energiatakarékosak, de gyártásuk rengeteg nyersanyagot igényel vagy túlzott mértékben terheli a környezetet. 2023-tól várhatóan a beépített anyagok teljes életciklusára vonatkozóan kell majd számításokat végezni az előállítás, használat és ártalmatlanítás során szükséges energia és nyersanyag mennyiségéről. A fenntarthatósági törekvések részeként a Cordia minden új projektjén a projekt adottságaihoz mérten a lehető legnagyobb méretű napelemes erőművet alakítja ki, amely jelentősen hozzájárulhat az energiamérleg javításához. Az egyre népszerűbb elektromobilitás támogatására az ingatlanfejlesztő épületeiben elektromosautó-töltő kiépítési lehetőséget is biztosít, ezen kívül a Cordia az új projektjein az elektromos autókhoz okos töltésmenedzsmentet, illetve a teljes elektromos rendszeréhez energiamenedzsmentet fejleszt.

„Az alacsonyabb rezsin túl azt is érdemes figyelembe venni, hogy egy újépítésű lakás esetében többek között a gépészet és a nyílászárók is újak, így belátható időn belül e téren sem kell felújítással, cserével, azaz további tetemes kiadással számolni. A használt lakások esetében ráadásul szükség lehet egy teljes felújításra is, márpedig ennek költsége és időszükséglete napjainkra szinte tervezhetetlenné vált. Sok esetben régi épületek esetében az elektromos hálózat is túlterhelt lehet, és az egyre növekvő elektromos autó töltési igényeket sem feltétlenül tudja majd a jövőben befogadni” – emelte ki Görög Áron, a Cordia értékesítési igazgatója.

